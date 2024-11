Železo: jasni znaki, da ga je v krvi premalo (in kaj lahko storite)

Priporočeni dnevni vnos železa za odrasle je 14 mg, za ženske v rodni dobi okoli 15 mg, po obdobju menopavze okoli 10 mg. Domneva se, da ima primanjkljaj železa približno 30 odstotkov žensk v rodni dobi.

Kako lahko prepoznamo, da je v krvi premalo železa, zakaj se to zgodi in kako ukrepati?

Nenehna utrujenost

Organizem potrebuje železo za tvorjenje hemoglobina, beljakovine v rdečih krvnih celicah, ki veže kisik in ga iz pljuč raznaša po telesu do tkiv.

Kadar je železa in s tem hemoglobina v krvi premalo, telesna tkiva ne dobijo dovolj kisika, kar se med drugim kaže s slabšim počutjem in hitrejšo utrujenostjo.

FOTO: Gettyimages

Hitra upehanost

Ker telo ne zmore učinkovito dovajati kisika telesnim organom, trpijo tudi pljuča, zato smo že pri minimalnem naporu takoj upehani.

Če kljub redni vadbi treningi postajajo vse težji, vsaka stopnica pa pravi izziv, je to morda povezano z železom, saj primanjkljaj tega nujno potrebnega minerala negativno vpliva tudi na vzdržljivost.

Bledičnost

Vam prijatelji in znanci prijazno omenjajo, da ste videti, kot da bi vam prav prišle počitnice? Spet je lahko vzrok pomanjkanje železa, ki se odraža kot bleda polt.

Če so ob tem notranja stran ustnic in dlesni svetlejše kot običajno, ga je v telesu nedvomno premalo.

Pogosta obolevanja

Nemalokrat kdo potarna, da se kar ne more znebiti prehlada. Študije so pokazale, da pomanjkanje železa negativno vpliva na odpornost, zato smo dovzetnejši za napade virusov.

Neenakomerno bitje srca

Če srce včasih dobesedno ponori, srčni utrip pa za nekaj sekund ali minut ni enakomeren, je tudi to lahko znak, da je v krvi premalo železa.

FOTO: Brizmaker/Gettyimages

Hrepenenje po ledu, zemlji, glini, barvi

Sliši se neobičajno, a kdor je to že doživel, ve, da je povsem verjetno. Kajti eden od simptomov pomanjkanja železa je tudi neobičajna prehranska želja in tedaj zadišijo led, zemlja ali glina.

To je še ena posledica pomanjkanja omen­jenega minerala in je zlasti pogosta med nosečnostjo.

​Dobro je vedeti

Zakaj začne primanjkovati železa?

Znano je, da so nekateri ljudje bolj nagnjeni k pomanjkanju železa.

Med njimi so ženske v rodnem obdobju zaradi rednih in izrednih krvavitev, mladostniki med odraščanjem zaradi povečanih potreb, prav tako bolniki s kroničnimi boleznimi in tisti, ki redno uporabljajo nekatera zdravila ali kombinacije, ki povečajo nagnjenost h krvavitvam.

Na absorpcijo železa slabo vplivajo nekatere presnovne motnje, zlasti vnetne bolezni prebavil, njegov izkoristek poslabšajo tudi določena zdravila.

Razlog je lahko (ne pa nujno) tudi pomanjkanje živil živalskega izvora v prehrani.

FOTO: Shutterstock

Kako telesu zagotoviti dovolj železa?

Prvi korak k temu je povečan vnos z železom bogatih živil. V hrani se železo pojavlja dveh oblikah: v t. i. nehemski je v živilih živalskega in rastlinskega izvora, v hemski, ki jo organizem lažje uporabi, pa izključno v živilih živalskega izvora – rdeče meso, perutnina, ribe, morski sadeži.

Čeprav nehemsko obliko telo težje izkoristi, to ne pomeni, da v prehrani ne igra pomembne vloge. Njeno absorpcijo lahko izboljšamo tako, da ta živila uživamo v kombinaciji z vitaminom C. Že majhen odmerek vitamina C poveča absorpcijo železa za tri­krat.

FOTO: Shutterstock

Kaj pa dodatki prehrani?

Na ustrezen vnos železa lahko vplivamo z uravnoteženo prehrano. Nekatera živila ga vsebujejo precej, denimo rdeče meso in drobovina, kot so jetra, stročnice, polnozrnata žita, morska hrana (največ mehkužci), zelena listnata zelenjava (špinača, rukola, blitva, motovilec) in posušeno sadje.

Veliko ga je tudi v temni čokoladi in kakavu ter različnih oreščkih.

Če menimo, da nam primanjkuje železa, je povsem smotrno in priporočljivo poseči po prehranskih dodatkih. Vendar jih ne jemljimo na lastno pest.

FOTO: Gettyimages

Najprej se posvetujmo z zdravnikom, ki bo določil primerno količino nadomestka, ki je ne smemo preseči, kajti tudi preveč železa škoduje zdravju.