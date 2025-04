V tragični nesreči umrla mlada rokometašica Alja (FOTO)

Rokometna zveza Slovenije je sporočila žalostno vest, da se je mnogo prezgodaj poslovila nekdanja rokometna reprezentantka Alja Pusovnik, ki je imela komaj 22 let.

»Z veliko žalostjo smo sprejeli vest, da je tragična nesreča mnogo prezgodaj vzela Aljo Pusovnik, nekdanjo rokometašico, ki je s kadetsko reprezentanco nastopila tudi na Mediteranskih igrah. Naj počiva v miru. Vsem bližnjim izrekamo iskreno sožalje!« so zapisali na družbenih omrežjih krovne rokometne organizacije.

Od nekdanje rokometašice so se poslovili tudi v njenem bivšem klubu RK Zelene doline Žalec. »Izrekamo globoko sožalje staršem in svojcem ob izgubi komaj 22-letne ALJE PUSOVNIK, naše nekdanje rokometašice. V najlepšem spominu bo ostala vedno z nami,« so zapisali v savinjskem klubu.