Umrl znani igralec in režiser

Umrl je znani bollywoodski igralec in režiser Manoj Kumar. Star je bil 87 let. Kot so sporočili iz mumbajske bolnišnice, je igralec umrl zaradi s starostjo povezanih zdravstvenih težav. Kumar za seboj pušča bogato zapuščino domoljubnih indijskih filmov, ki so ga v 60. in 70. letih minulega stoletja popeljali do slave.

Na družbenih omrežjih so se številni oboževalci, igralski zvezdniki in politiki že odzvali na novico o njegovi smrti in se mu poklonili. Indijski premier Narendra Modi ga je označil za »ikono indijske kinematografije«.

Kumar, ki se je prvotno imenoval Harikrishan Goswami, se je rodil leta 1937 v indijski zvezni državi Pandžab na severu države. Svoj filmski debut je doživel v filmu Fashion z letnico 1957.

Ljubezen do domovine

V svojih filmih se je lotil predvsem raziskovanja tem, kot so ljubezen do domovine, težko življenje kmetov in žrtvovanje indijskih borcev za svobodo. Njegovi filmi, ki so na kinematografska platna prišli v času, ko se je Indija še spopadala s posledicami skoraj 200-letne britanske kolonialne nadvlade, so naleteli na velik odmev med občinstvom. Oboževalci in njegovi filmski sopotniki so ga radi klicali z vzdevkom Bharatkumar, kar je tradicionalno indijsko ime, ki združuje besedi Bharat in Kumar. Bharat je oznaka za Indijo, kumar pa za mladega princa ali plemenitega mladeniča.

Kumar je v minulih letih prejel številne nagrade, vključno z nagrado padma šri, ki je četrta najvišja nagrada v Indiji. Njegovi filmi so mu prinesli tudi nagrado dadasaheb phalke, ki je najvišja čast v indijski kinematografiji, še poroča BBC.

Njegov sin Kunal Goswami je po poročanju britanskega BBC povedal, da je imel njegov oče že dlje časa zdravstvene težave.