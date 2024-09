Zakaj izpadajo lasje in kako izpadanje ustavimo

Izpadanje las ni samo moška težava, doleti lahko tudi ženske. Raziskave so pokazale, da kar več kot polovico, starejših od 50 let. Vzroki so različni – od stresa do prehrane in hormonskih sprememb, zlasti so spremembe opazne v oziroma po menopavzi, ko začne upadati estrogen.

Za nekaj časa spremenimo pričesko, izogibamo se premočnemu česanju.

Normalno je, da izgubimo od 50 do 150 las na dan. Izpadanje je normalen, zaključni del rastnega ciklusa. Nič nenavadnega ni niti nekoliko povečano izpadanje las vsakih nekaj let, ko je večji del las v zaključku rastnega ciklusa. Takšno izpadanje traja nekaj tednov in se umiri, če smo zdravi.

Krive so lahko tudi nekatere pričeske

Če na krtači najdete res veliko las, če skozi lase nenadoma vidite lasišče, pa jih morda izgubljate preveč. Vzroki za težave so različni. Izpadanje lahko pripišemo genetskim dejavnikom, tudi stres lahko povzroči znatno izgubo las, prav tako nekatera zdravstvena stanja (okvare ščitnice, anemija, sindrom policističnih jajčnikov) ali uporaba zdravil (nekateri antidepresivi in ​​zdravila za hipertenzijo) in pomanjkanje hranil – zlasti vitamina D, železa in beljakovin. Včasih so lahko krive tudi nekatere pričeske, denimo tesne fige in visoki čopi, tudi tupiranje, pa seveda (nepravilna) uporaba agresivnih sredstev.

Za izpadanje je lahko kriva tudi frizura. FOTO: Zoonar Rf/Getty Images

Kako preprečimo oziroma ustavimo izpadanje las? Če nas skrbi, obiščemo zdravnika oziroma dermatologa, ki bo pomagal odkriti vzrok za izpadanje in predlagal zdravljenje. Sicer pa lahko za svoje lase in zdravo lasišče veliko naredimo sami. Poskrbeti moramo za ustrezno prehrano, ki naj vsebuje veliko zelenjave in sadja, da bomo zaužili čim več vitaminov in mineralov, ter beljakovin. Primerna mora biti tudi nega: za nekaj časa spremenimo pričesko, izogibamo se barvanju, ravnanju ali kodranju las, tudi premočnemu česanju. Lase negujemo z blagim šamponom, uporabljamo balzam. Nič od naštetega pa se ne bo poznalo čez noč.