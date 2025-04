Se bo uresničila napoved Branka Gregorčiča? To so zadnji podatki, kaj nam grozi v nedeljo

Slovenijo bo konec tedna zajela izrazita ohladitev, ki jo bosta spremljala okrepljen severovzhodni veter in celo nevarnost pozebe. Po kratkem obdobju stabilnega in sončnega vremena se v državo vrača zimski hlad, ki bo še posebno v prihodnjih dneh povzročal skrbi sadjarjem, vinogradnikom in zelenjadarjem.

Vremenoslovci opozarjajo, da se bo v soboto proti večeru pooblačilo, v noči na nedeljo pa bo Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo prinesla nekaj rahlih padavin in predvsem občutno znižanje temperature. V nedeljo čez dan se bo sicer postopno razjasnilo, a okrepljen severovzhodni veter in burja na Primorskem bosta poskrbela, da bo občutek mraza še izrazitejši.

Opozorilo Kljub pomladnim temperaturam čez dan bodo noči izjemno hladne. Zato ne pozabite na topla oblačila!

»Vse kaže na prodor hladnega zraka iznad Skandinavije in Baltika, ki bo v nedeljo preplavil srednjo Evropo in zajel tudi Slovenijo,« je pojasnil meteorolog Branko Gregorčič. Kot dodaja, gre za klasični pomladni polarni preobrat, ki ga v aprilu pričakujemo dvakrat – a v zadnjih letih zaradi toplejših zimskih obdobij povzroča več škode kot nekoč. »Rastline so letos zaradi mile zime že močno razvite, zato so bolj občutljive za nizke temperature,« opozarja.

Rastline so letos zaradi mile zime že močno razvite, zato so bolj občutljive za nizke temperature. FOTO: A-basler Getty Images/istockphoto

Pozeba ogroža nasade

Zaradi zgodnje vegetacije bi bila morebitna pozeba, ki naj bi grozila predvsem med ponedeljkom in sredo, lahko še posebno škodljiva. Spomnimo, da so že konec marca nizke nočne temperature pod ničlo povzročile veliko škode v Brdih, Vipavski dolini, na Krasu in v slovenski Istri. Prizadeti so bili marelice, breskve, nektarine, kaki, pa tudi zgodnje sorte hrušk in številne že posajene vrtnine v rastlinjakih.

»Škoda je bila na nekaterih legah tudi stoodstotna, zlasti pri kumarah, paradižnikih, bučkah in papriki,« je povedal Vasja Juretič s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. »Končno oceno škode še pripravljamo, a znaki poškodb so očitni.«

Tokratno vremensko dogajanje spominja na začetek aprila leta 2021, ko je Slovenijo prav tako zajel polarni zračni prodor. Razlika je v smeri vetrov – ti bodo tokrat severozahodni, kar pomeni manj padavin in skorajda nično verjetnost sneženja po nižinah. »V gorah bo v nedeljo zimski mraz, po nižinah pa bodo temperature večinoma še nad 5 °C,« ocenjuje Gregorčič.

Veter stopnjuje učinek mraza

Veter bo še eden od ključnih dejavnikov vremenske slike. Že v noči na nedeljo bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem pa se bo razbohotila tudi zmerna do močna burja. Tudi v ponedeljek in torek se bo hladen veter nadaljeval, kar bo pomenilo dodatno izpostavljenost rastlin zmrzali.

V noči na nedeljo bo Slovenijo prešla hladna fronta in prinesla občutno znižanje temperature. FOTO: Blaž Samec

Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo na nujnost ukrepov: zaščita občutljivejših nasadov, pokrivanje rastlinjakov in – kjer je mogoče – uporaba grelcev in oroševanja.

Pomladna realnost: tople zime, a hladne pasti

Kljub toplemu marcu je aprilsko vreme še enkrat potrdilo, da pomlad na Slovenskem pogosto prinaša vremenske pasti. Gregorčič poudarja: »Nevarnost pozebe bo največja med ponedeljkom in sredo. Kolikšna bo škoda, bo odvisno predvsem od razvojne faze vegetacije na posameznih območjih.«

Za zdaj velja, da bo v drugi polovici prihodnjega tedna znova topleje, a opozorila ostajajo. Pred nami so dnevi, ko bo za slovensko podeželje ključna previdnost – in morda tudi kanček sreče.