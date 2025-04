Znorel zaradi Goloba: »Nori bi bili, da bi delali, ko nekateri za isto plačo sedijo in pijejo kavico«

Poročali smo že, da na ministrstvu za delo napovedujejo spremembe zakona o urejanju trga dela, s katerimi bi po 13 letih zamrznitve zvišali denarno nadomestilo za brezposelnost.

Trenutno je najvišje nadomestilo omejeno na 892,50 evra bruto, ne glede na predhodno plačo brezposelne osebe, in je nespremenjeno že od leta 2013. Prav tako se od leta 2019 ni spreminjalo najnižje nadomestilo, ki znaša 530,19 evra bruto, kar je celo manj od denarne socialne pomoči za samsko osebo.

Tako bi se najnižji znesek nadomestila določil pri 60 odstotkih minimalne plače, najvišji pa bi se postopno dvignil na 100 odstotkov minimalne plače, ki trenutno znaša 1.277,72 evra bruto.

Robert Golob. FOTO: Yves Herman Reuters

Bodo pa brezposelni, ki prejemajo denarna nadomestila za brezposelnost, ta mesec na račune prejeli nekoliko drugačne zneske. Obračunan bo namreč višji znesek obveznega zdravstvenega prispevka, hkrati pa bo prišlo do 1,9-odstotne uskladitve nadomestila, je nedavno objavil Zavod RS za zaposlovanje. Slednji je sicer danes objavil podatke o registriranih brezposelnih v marcu. Tako je bilo konec prejšnjega meseca v Sloveniji 45.851 registriranih brezposelnih, 5,0% manj kot februarja in 2,2% manj kot marca lani.

»Nori bi bili, da bi delali, ko nekateri za isto plačo sedijo in pijejo kavico«

Ob tej nameri je zarohnel prvak zunajparlamentarne SNS. Zmago Jelinčič Plemeniti meni: »Golobnjak hoče donacije brezposelnim lenuhom dvigniti na nivo minimalne plače. Saj so nori. Razvrednotili bodo delo, delavcem pljunili v obraz in naredili še nekaj desettisočev, ki ne bodo več delali. Nori bi bili, da bi delali, ko nekateri za isto plačo sedijo in pijejo kavico.«