Ne kamna, sadili so trte (FOTO)

Vinogradnikom v današnjih časih ni lahko. A še so kraji, kjer znajo stopiti skupaj in tudi zastaviti smele načrte, ki jih bodo kot skupnost udejanjili. Taki ljudje, taki vinogradniki in vinogradnice bivajo v Gadovi Peči. To so konci, kjer pridelujejo cviček, unikatno vino, ki mu ga ni para na svetu. Slavo mu je pel že Ansambel Borisa Franka, njegova viža gre takole: »Tja v Gadovo Peč sem šel pit tisto reč.« Od leta 2007 tod deluje Vinogradniško turistično in kulturno društvo Gadova Peč, ki se je lotilo smelega načrta: gradnje vinogradniškega hrama VTD Gadova Peč. Ob tej priložnosti je bilo tam slovesno. Ne gradi se vsak dan društveni hram.

Obolela ministrica je v Gadovo Peč poslala darilo – oljko.

Sedanja in nekdanja cvičkova princesa: Blažka Ilovar in Zdenka Mirtek

Projektant je Gregor Radenšek.

»Spoštovane vinogradnice in vinogradniki, spoštovani dragi gostje, dobrodošli na vrhu zibelke cvička, v Gadovi Peči, na gadovopeški glavici,« je začela Zdenka Mirtek, tudi četrta cvičkova princesa. Svojčas je uspešno predsedovala VTD Gadova Peč, še danes pa si iz dneva v dan prizadeva, da tradicija živi in se nadaljuje, predvsem pa da se glas o dobrih ljudeh iz Gadove Peči širi dalje. »Vreme je aprilsko, a z vašim prihodom je posijalo tudi sonce. Zato smo vložili toliko več truda, da smo uredili prireditveni prostor. Realnost vseh vej kmetijstva je, da je vreme tako, kot pač je. Tako je in bo. Dokler, ne daj bog, entuziastov v kmetijstvu ne zmanjka. Ne damo se, gremo naprej! Na tem mestu hvala penzionistični brigadi, ki je minule dni uredila dostop in prireditveni prostor,« je še povedala Zdenka Mirtek. Pojasnila je, da je sedanji predsednik društva Ivan Urbanč pred tedni gledal Tarčo. »Videl je, kako so verbalno mrcvarili ministrico za kmetijstvo Matejo Čalušić. Ko je videl to hrabro in pametno žensko, se je odločil, da jo povabi v Gadovo Peč,« je še dodala Mirtkova.

Ohranili bomo vse avtohtone arhitekturne elemente, tudi gank in krušno peč.

Pripravili so vse za položitev temeljnega kamna hrama, upali na ministričin prihod, a je žal zbolela, dostojno jo je nadomestil državni sekretar mag. Ervin Kosi, ministrici pa so zaželeli hitro okrevanje in jo še enkrat povabili, da jih obišče.

Z mehanizacijo, rokami in srcem

»Tole postavljanje temeljnega kamna bo malce drugačno. Tudi zato, ker je sonce pri nas drugačno. Naš temeljni kamen že stoji. Zakopan je bil sredi parcele. Ker je bil tako velik in mogočen, so se nekateri ustrašili in niso kupili parcele. Mi vinogradniki se nismo ustrašili, ampak smo se srčno lotili dela. Z mehanizacijo, močjo rok in srca smo ga prestavili in ga dali na rob parcele. Tu bo miza, kjer se bomo družili, srečevali, tu bo tudi točka, kjer si bodo pohodniki odpočili,« je Urbanč, predsednik VTD Gadova Peč, pojasnil, da bo tokrat malce drugače potekala umestitev temeljnega kamna.

Agilni Ivan Urbanč, predsednik VTK Gadova Peč, s predstavniki ministrstva

Na platoju je bilo veselo.

Številni so se zbrali in navdušeno pozdravili gradnjo hrama.

Takole bo to v praksi čez dve leti.

Namesto polaganja kamna so sadili trte, najprej troedino trtovje, ki je osnova za cviček, dr. Tomaž Šeruga je prinesel potomko trte z Lenta (ki daje grozdje žametno črnino), kraljevino in modro frankinjo. Dodali so še laški rizling in rumeni plavec. Sadili so župan Občine Brežice Ivan Molan, predsednik KS Cerklje ob Savi Damjan Kodrič, državni sekretar na ministrstvu mag. Ervin Kosi, mag. Miran Mihelič, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Jana Jerman iz kabineta ministrice za kmetijstvo, Alison Teodorovič, direktorica UE Brežice, Andreja Dušak, občinska svetnica, Miran Jurak, Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, cvičkova princesa Blažka Ilovar, podpredsednika VTK Gadova Peč Anton Zakšek in Andrej Franko, vinogradnik Milan Gramc; pomagali in nadzorovali so Blaž Žibert, član Združenja slovenskega Reda vitezov vina, Ivo Kuljaj, ambasador cvička, vitez vina in častni član VTK Gadova Peč, Boris Kranjc, Jože Lozer, gospodar v društvu ter vinogradnik Zvone Dornik.

Načrtujejo tudi gradnjo razgledne ploščadi.

Do Blatnega jezera

»Dolenjska je dežela cvička, sonca in dobrih ljudi. Smo dobrosrčni in sprejmemo vsakogar, ki nam pride na proti po naši poti. Naše griče krasijo vinogradi in zidanice, za vse to pa skrbijo marljivi vinogradniki, ki si že stoletja prizadevajo za dobro vino,« je ob nagovoru gostom povedala 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar. Povedala je, da Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) združuje 32 društev, več kot 5000 vinogradnikov. »Skupaj potrjujemo, da je zgodba cvička resnično močna. Ko slišim besedo cviček in jo ponesem med ljudi, vedno povem, da je to lahko vino, a pridelano z veliko težo znanja, preudarnosti in trdega dela,« je še povedala Ilovarjeva in izpostavila hrabrost in odločnost članov VTD Gadova Peč, ki bodo gradili svoj novi društveni dom. »En sam na tej polobli ne doseže ničesar, ko stopimo skupaj, pa veliko. Tudi vinogradniki to potrjujejo. Zato sem toliko bolj vesela, da sem danes tu z vami,« je dodala cvičkova princesa, ki se nadeja, da bodo tudi preostali deležniki pomagali pri gradnji.

V dveh letih bo zrasel eminentni objekt.

Brez harmonike na srečo ne gre.

Nazdravili so projektu.

Gostoljubje je doma v Gadovi Peči.

Projektant Gregor Radenšek je pojasnil, da bo objekt stal na stičišču slovenske in hrvaške kulture, tod je bilo v preteklosti veliko Vlahov, ki so imeli svoje hrame. »Tu bomo uredili hram, ki je obstoječ, a mu prostor v naravi ne ustreza. Uredili bomo novo konstrukcijo, a ohranili vse avtohtone arhitekturne elemente, tudi gank in krušno peč,« je povedal Radenšek in potrdil, da bodo uporabili avtohtone materiale. Prostor so namenjen članom društva, domačinom. Veseli bodo turistov, pohodnikov, na voljo bodo tudi prostori za piknik. Želijo si, da bi bil objekt točka povezovanja in sodelovanja, druženja, ki je tam še kako živo! Pred hramom bo velik plato, dobrih 1000 kvadratnih metrov, ki bo namenjen prireditvam in dogodkom. Načrtujejo tudi gradnjo razgledne ploščadi. »Ko ga spijemo tri deci, se že danes vidi do Kopra. Če spijemo šest ali sedem deci, pa se vidi do Blatnega jezera,« je v hecu dodal Radenšek.

2027. bo društvo slavilo 20 let.

A v vsaki šali je nekaj resnice, tu bo res izjemna razgledna točka. Izvedeli smo še, da bi radi hram in prireditveni prostor uredili do 2027., ko bo društvo slavilo 20 let. Ob volji, želji, energiji, dobroti in povezanosti, ki so doma v Gadovi Peči, ni razloga, da jim ne uspe. Računajo tudi na pomoč Občine Brežice, ministrstva za kmetijstvo in Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Gadova Peč je bila in bo ostala Slovenija v malem. Drago Perko