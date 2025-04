Vlomilci na preži na izletniškem izhodišču! Vlamljali v avtomobile, pohodniki ostali brez denarja

V četrtek zvečer so policisti Policijske postaje Radovljica prejeli več prijav o vlomih v osebna vozila na območjih priljubljenih izletniških točk. Storilec oziroma storilci so vlamljali v avtomobile, parkirane pri Krpinu – izhodišču za vzpon na Sv. Petra – ter na parkirišču v Dragi, od koder se gre proti Robleku in Begunjščici.

Po doslej zbranih informacijah so se vlomi zgodili med 17. in 19. uro, ko so bili lastniki vozil predvidoma na pohodu. Policisti poročajo, da je nepridiprav v dveh primerih iz vozila odtujil denar. V enem primeru je preiskal notranjost avtomobila, a očitno ni našel ničesar zase primernega. V še enem primeru pa je bil storilec, kot kaže, pregnan pred izvedbo dejanja. Kljub temu je bilo v vseh primerih povzročene precej materialne škode, saj so bila z vlomi vozila poškodovana.

Na krajih dogodkov so radovljiški policisti opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Poziv pričam: vsaka informacija šteje

Policija naproša vse, ki so se v četrtek zvečer gibali na omenjenih območjih in bi lahko opazili kaj sumljivega, naj se oglasijo na Policijski postaji Radovljica ali pokličejo na številko 04/537 78 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Vsaka informacija je lahko ključna pri odkritju storilcev.

Sveti Peter nad Begunjami. FOTO: Facebook

Pohodniške točke na udaru

Policija opozarja, da se v zadnjem času povečuje število vlomov v vozila, parkirana na izhodiščnih točkah za pohode in rekreacijo. Storilci izkoriščajo odsotnost lastnikov, ki so pogosto več ur zdoma, ter iščejo vredne predmete, ki so ostali v vozilih.

Kako zmanjšati tveganje za vlom?

Gorenjski policisti obiskovalcem gora in narave svetujejo, naj upoštevajo nekaj osnovnih preventivnih ukrepov: