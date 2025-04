Besede Golobove poslanke razburjajo: Manjkalo mu je nekaj zob, pa tudi zaudarjal je (VIDEO)

Odbor DZ za kulturo je v sredo s 15 glasovi za in brez glasu proti potrdil predlog izvedbe zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti 11. maja. Poslanci bodo o razpisu zakonodajnega referenduma odločali na današnji izredni seji.

Na sredini seji odbora pa je za nekaj slabe volje med opozicijskimi poslanci poskrbela poslanka Svobode Alma Intihar. »Ljudje sploh ne vedo, kaj ste jim natvezili za te dodatke k pokojnini. Sram vas je lahko,« je dejala in nadaljevala, da je na stojnici v Radovljici stal moški nekoliko zanemarjenega videza. »Tam je stal možakar v konkretnih letih, malček zob mu je že manjkalo, malček je tudi zaudarjal ...« je izjavila poslanka, pri tem pa naletela na buren odziv.

SDS: Sramota!

Poslanka SDS Anja Bah Žibert ji je odgovorila: »Jaz bi se vprašala, zakaj imamo v tej družbi ljudi, ki po vaše zaudarjajo in so brez zob, tudi zato, ker se eno leto ne pride do zobozdravnika, vi verjetno lahko pridete, ta gospod pa ne.«

Poslanska skupina SDS pa se je odzvala tudi na omrežju X: »Sramota! Kako poniževalen odnos Svobode do ljudi! Poslanka Svobode Alma Intihar je na seji državnega zbora pokazala, kaj si vladajoči v resnici mislijo o ljudeh, ki se borijo za svoje pravice. Govoriti z zaničevanjem o starejšem gospodu, ki mu 'manjka nekaj zob' in ki 'zaudarja' – to je odnos Svobode do državljanov?«