Pogrešanega iskalo 60 ljudi, a žal se je končalo tragično (FOTO)

Gasilci PGD Dvor so na družbenih omrežjih sporočili žalostno vest. V iskalni akciji na območju Grmade so žal našli preminulega pohodnika.

Kot so gasilci zapisali na spletni strani, se je v sredo pohodnik v zgodnjih popoldanskih urah odpravil proti Grmadi, vendar se do večera ni vrnil domov. Naslednje jutro so zanj sprožili iskalno akcijo, v katero se je vključilo večje število reševalcev.

»Vodenje iskalne akcije je prevzel policist Policijske postaje Vič. Na zbornem mestu na Belici se je zbralo okoli 60 iskalcev, med katerimi je bilo največ policistov, pridružilo pa se jim je tudi 15 naših članov. V akciji so sodelovali vodniki reševalnih psov, izurjenih za iskanje pogrešanih oseb v naravnem okolju, policija pa je v iskanje vključila tudi dva policista na konjih ter policijski helikopter,« navajajo na PGD Dvor.

Našli signal mobilnega telefona

Policija je nato pridobila približno lokacijo signala mobilnega telefona pogrešanega, kar je nakazovalo, da bi se lahko nahajal na južni strani Grmade, med Dvorom in Logom. Gasilci so zaradi poznavanja terena prevzeli navigacijo vsake od skupin in jih vodili po številnih poteh na tem območju. Vsako skupino so sestavljali gasilci in policisti, vodniki reševalnih psov pa so delovali v ločenih skupinah.

Pohodnika so po besedah gasilcev razmeroma hitro izsledili na manj obljudeni poti nad Belico, a žal mu ni bilo več pomoči. »Kljub hitri in usklajeni akciji je pohodnik preminil. Na tem mestu izrekamo iskreno sožalje svojcem in zahvalo vsem sodelujočim, ki so pripomogli k iskalni akciji,« so še sporočili gasilci.