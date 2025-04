Zazvonili alarmi! V ponedeljek v Ljubljano prihaja posebna misija, v njej tudi Janševa Romana Tomc

Zaradi vse večje zaskrbljenosti glede delitve oblasti, neodvisnosti državnih institucij in svobode medijev v Sloveniji bo skupina EPP (Evropske ljudske stranke) v Evropskem parlamentu v Ljubljano poslala misijo za ugotavljanje dejstev na visoki ravni. Prihod so napovedali za ponedeljek, 7. aprila.

Kdo bo v misiji? Tomaž Tobé (Švedska, zmerna stranka), podpredsednik skupine EPP za pravne in notranje zadeve, Dolors Montserrat , poslanec Evropskega parlamenta (Španija, Ljudska stranka), podpredsednik skupine EPP za gospodarstvo in okolje, Romana Tomc, evropska poslanka (Slovenija, SDS), podpredsednica skupine EPP za zunanje zadeve, vodja slovenske delegacije v skupini EPP Lena Düpont, poslanka Evropskega parlamenta (Nemčija, CDU), tiskovna predstavnica skupine EPP v parlamentarnem Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), Michał Wawrykiewicz ,poslanec Evropskega parlamenta (Poljska, Državljanska koalicija), poljski odvetnik, znan po svojem boju za svobodna sodišča in proti avtoritarnosti prejšnje poljske vlade

Cilj misije je iz prve roke spoznati razmere v Sloveniji. V misiji, ki jo je začelo predsedstvo Skupine EPP, sodeluje pet evropskih poslancev, ki se bodo srečali s predstavniki slovenskih institucij, medijev in civilne družbe.

»Da bi ocenila zaskrbljenost glede demokracije, svobode medijev in pravne države, Skupina EPP v Slovenijo pošilja misijo za ugotavljanje dejstev na visoki ravni. Če bo vlada, ki jo sestavljajo skrajno leve stranke, ogrozila demokracijo ali temeljne svoboščine v državi, bo Skupina EPP ukrepala na evropski ravni. O pravni državi se ni mogoče pogajati,« pravi predsednik skupine EPP Manfred Weber, evropski poslanec.

»Demokracija, pravna država in svoboda medijev v Sloveniji pod vlado Roberta Goloba propadajo. Pritiski na neodvisne institucije, nepotizem in korupcija so postali modus operandi vladajoče koalicije. To se mora ustaviti - ogrožena ni le Slovenija, ampak tudi temeljne vrednote EU,« pa dodaja podpredsednica poslanske skupine EPP Romana Tomc.

Misija za ugotavljanje dejstev je nastala na pobudo predsedstva Skupine EPP.