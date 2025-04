Incident na Vranskem: kriptodogodek se je končal s policijskim posredovanjem, vpleten razvpiti Repić alias Pici

Predstavitev nove kriptovalute Magnetix, ki je v sredo zvečer potekala na Vranskem, se je končala z ostrim sporom in celo fizičnim obračunom. Dogodek, ki ga je vodil ekonomist in svetovalec za naložbe Andrej Bohinc, je zmotil vplivnež Aleksandar Repić, ki je pred zbrano množico novo kriptovaluto označil za prevaro. Posredovala je varnostna služba, kasneje pa tudi policija.

Dogodek, namenjen predstavitvi nove naložbene priložnosti v svetu kriptovalut, je po objavah na družbenih omrežjih pri nekaterih že vnaprej vzbujal dvome. Bohinc je v prvem komentarju pod lastno spletno objavo vabila na dogodek zapisal znameniti citat iz filma Wall Street: »Greed is good.« (Pohlep je dober.) Ironija ni ostala neopažena.

V dvorani hotela se je sicer zbralo nekaj deset ljudi. Bohinc je že v uvodu zahteval, da varnostniki odstranijo posameznike, ki jih je označil za provokatorje. Med njimi so bili tudi spremljevalci Aleksandra Repića, ki je smel ostati v prostoru. Kmalu zatem je Bohinca obtožil, da predstavlja lažno naložbo, in prisotne opozoril, naj ne vlagajo denarja.

Cena kriptovalute Magnetix je le nekaj minut po začetku dogodka strmo padla in do 21. ure izgubila več kot 70 odstotkov vrednosti. FOTO: Zajem zaslona

Dogodek eskaliral v fizični obračun

Dogajanje se je preselilo v avlo hotela, kjer je prišlo do prerivanja in domnevno tudi udarcev. Bohinc trdi, da je bil napaden in je poiskal zdravniško pomoč, medtem ko Repić pravi, da je Bohinc udaril enega izmed njegovih prijateljev.

Policija je potrdila posredovanje na kraju dogodka in da so bili vsi udeleženci identificirani. Preiskava še poteka.

Cena valute med dogodkom močno padla

Promocijski dogodek pa ni imel le fizičnih posledic. Kot kažejo podatki s spletne strani CoinGecko, je cena kriptovalute Magnetix v sredo zvečer – torej že med predstavitvijo – izgubila več kot 70 odstotkov vrednosti. Nekoliko se je nato sicer popravila, a ostaja globoko pod izhodiščno ceno.

Repić je pozneje na družbenih omrežjih zatrdil, da je za padec cene kriv Bohinc, ki naj bi med incidentom na hitro poskušal prodati večjo količino kovancev Magnetix.

Pod svojo objavo je zapisal: »Greed is good.« FOTO: Zajem zaslona

Preteklost glavnih akterjev meče senco na dogodek

Andrej Bohinc je javnosti znan iz več primerov, povezanih s spornimi kriptoprojekti. Med drugim je bil eden od najglasnejših promotorjev razvpitega OneCoina, ki se je izkazal za globalno piramidno shemo. V projektu so sodelovali tudi posamezniki, ki jih je pozneje iskala mednarodna policija. Kasneje se je Bohinc pojavljal še pri drugih domnevno spornih naložbah, kot je Orientum.

Repić, znan pod vzdevkoma Nepridiprav in Pici, je nekdanji član YouTube dua Pici in Pero Show in je znan po viralnih vsebinah, pogosto na robu zakonitega. V preteklosti je bil tudi obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki segajo vse do tragičnega dogodka iz leta 2008, ko je kot mladoletnik sodeloval pri požigu, v katerem je umrl brezdomec.