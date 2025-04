S prehrano nad alergijo

V Sloveniji se sezona alergenega cvetnega prahu začne s cvetenjem leske in jelše običajno februarja, zadnja leta zaradi občutno toplejših temperatur že januarja. Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano najvišje dnevne obremenitve merimo konec marca in aprila, takrat poteka sezona breze, sočasno pa je v zraku tudi cvetni prah gabra. Za letos sta se že poslovili leska in jelša, še vedno pa so dejavni cipresovke in jesen, prebujajo se hrast, bukev in trave, ki občutljivim običajno povzročajo kar veliko težav. Smo v obdobju največje obremenitve zraka s cvetnim prahom. FO...