Zakaj veliko moških »pada« na starejše ženske? Obstaja dejavnik, ki se mu ne morejo upreti ...

V zvezi s starejšimi ženskami je veliko več moških, kot si ljudje mislijo. Tudi med slavnimi - kot sta na primer francoski predsednik Emmanuel Macron in njegova žena Brigitte, ki je od njega starejša 24 let.

Kljub predsodkom in stigmi, ki so ji takšni pari izpostavljeni, njuno razmerje traja in je očitno uspešno. Je to normalno? Zakonska in družinska svetovalka ter spolna terapevtka Charity Danker pravi, da ni normalnega in nenormalnega, lahko je le manj pogosto.

»Res je, da študije kažejo, da imajo ljudje pogosto raje partnerje svojih let, pa tudi, da jih, zlasti moške, vse življenje spolno privlačijo mlajši. Vendar to nikakor ne pomeni, da je nenormalno, »narobe« ali slabo, da moškega privlači starejša ženska.«

»Še več, nekatere študije so pokazale, da je kar 60 odstotkov moških kdaj začutilo privlačnost do starejših žensk, kar 90 odstotkov pa jih je odprtih za zmenke z njimi,« pravi Danker in dodaja, da sploh ni presenetljivo, da precejšnje število moških išče starejše ženske za partnerke.

Samozavest je privlačna

»Starejše ženske vedo, kaj hočejo, bolj verjetno poznajo svoje meje, potrebe in želje ter so bolj neposredne pri njihovem izražanju, kar lahko ustreza mnogim moškim, ki si želijo bolj neposredne partnerice in ne marajo psiholoških igric.«

»To pomeni, da so čustveno zrelejše od mlajših žensk, ki pogosto niso prepričane, kaj želijo od razmerja, in tega ne znajo izraziti. Poleg tega imajo starejše ženske več izkušenj z zmenki in so bolj pripravljene na bolj neposredno komunikacijo, kar za moškega pomeni manj ugibanja,« poudarja Dankerjeva. Dodaja, da je pomemben dejavnik privlačnosti samozavest, ki pride z leti.

Brigitte Macron je 24 let starejša od moža Emmanuela. FOTO: Ludovic Marin Afp

»S samozavestjo pride občutek samozadovoljstva, sprejemanja sebe in samospoštovanja, vse to pa je na zunaj videti zelo privlačno. Ta samozavest se odraža tudi v spalnici. Starejše ženske so običajno bolj spolno izkušene in bolj samozavestne v seksu kot mlajše in ta razlika je zelo opazna.«

Finančna in čustvena neodvisnost

Psihoterapevtka in socialna delavka Paige Henry dodaja, da starost običajno prinese večjo stopnjo samozadostnosti, tako čustvene kot finančne. Ta področja neodvisnosti lahko ublažijo pritisk moških, da za vsako ceno materialno poskrbijo za žensko ali da nenehno potrjujejo njena čustva.

»Večje življenjske izkušnje starejših žensk privlačijo moške, saj jim omogočajo drugačen pogled, pa tudi zorenje v odnosu. Mlajšemu moškemu lahko pomagajo, da se nauči predelovati in izražati lastna čustva ter kako se soočiti z različnimi življenjskimi situacijami,« pravi Henry in ugotavlja, da so starejše ženske lahko zanimive za mlajše moške tudi zato, ker je bolj verjetno, da ne iščejo resne zveze, če so, recimo, nedavno ločene.

»To obema ponuja priložnost za sproščeno zabavo in izhode, brez pritiska resne zveze. Manj je tudi možnosti za naključno nosečnost ali pa je sploh ni, kar pripomore k bolj sproščenemu odnosu,« zaključuje.