Miha Guštin - Gušti: Sorodne duše se privlačimo

Vsi poznamo ponarodeli hit Črn tulipan in udarne pesmi, kot so Led s severa, Nisem več s tabo, Mala nimfomanka, Rola se, Garbage hip hop, Fenomen, Tattoo. Vse te uspešnice je Miha Guštin - Gušti napisal, ko je bil še kitarist skupine Big Foot Mama in je z njenimi člani tresel odre po celotni Sloveniji. Glasbenik in avtor glasbe je ustvaril tudi nadvse kreativni dvojec Gušti in Polona, ki je odprl novo poglavje v slovenskem avantgardnem popu. Vedno zame, Mine leto, Makova polja, D dan, Moje sanje še zdaj zvenijo sveže in prodorno. Spisal je tudi prepoznavne napeve za televizijske serije Naša mala klinika, Nova dvajseta in za mladinski film Nika.

Zadnja leta pod založbo Nika Records uspešno ustvarja kot samostojni izvajalec. Z novim albumom napoveduje koncert v Križankah, zato ima te dni veliko medijskih obveznosti. »Ja, res je, pred kratkim je izšla moja nova plošča z naslovom Ljubezen osvobaja in z njo moj najnovejši singel Nehati ne nehati. To za seboj potegne precej medijskih aktivnosti. Ni mi težko, to je moje delo, z veseljem ga opravljam,« razkrije 53-letnik.

Miha Guštin - Gušti in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zdaj je pri njem vse v znamenju novega albuma, in ker je zadnjega izdal 2011., me zanima, zakaj je bilo toliko premora. »Res je minilo veliko časa od zadnjega albuma. Po plošči Naša stvar dolgo nisem vedel, kaj oz. kako naprej. Naj spet iščem pevko/pevca in delam komade za koga? Nisem našel inspiracije, energije. Glasbo je treba delati, ko čutiš potrebo po tem. Odločil sem se, da bom izdajal komade po singlih in da bom jaz pel. Zdaj pa se je nabralo toliko singlov in novega materiala, da sem moral reducirati material za plato.«

Kaj je počel v teh 13 letih? »Vse mogoče stvari. Začel sem se posvečati svojemu glasu/vokalu, odločil sem se za ure petja in začel vaditi. To počnem skoraj vsak dan. Poskusil sem pisati pesmi na drugačen način, to je kar zahtevna naloga. Skozi leta se zaciklaš v isti način ustvarjanja in se potem nekako poskušaš na novo odkrivati. Zanimivo, a te psihično kar izčrpa.«

Letos praznuje že 40 let ustvarjanja, zato malo pobrskava po njegovi zgodovini in po tem, kaj ga je najbolj zaznamovalo. »Hm, ne vem natančno, kaj me je najbolj zaznamovalo. To naj ocenjujejo drugi. Vse, kar vem in kar mi je jasno, je, da moraš biti nenehno na preži. Če se usedeš na lovorike uspeha, si hitro out. Scena se spreminja, prihajajo novi, drugačni, uspešni ...« Pesmi izpod njegovega peresa so zaznamovale celotne generacije, zanimivo pa je, da novi singel govori o njegovih pogostih občutkih. »Ukvarja se z vprašanjem, kaj sploh novega povedati v glasbi, da bo ta sveža in zanimiva. Dostikrat imam občutek, da sem že vse povedal, a inspiracija je kot voda, težko jo zajeziš, vedno najde pot.«

Sin ga spominja nanj

Na albumu, ki ga zaznamuje moderni urbani pop, je 18 skladb. »Zelo so si različne, saj so bile napisane v določenem času z določenim namenom, ampak to mi je v bistvu všeč. Od najnovejših do recimo Naše male klinike, ki je postala neke vrste tihi hit, napisana za potrebe neverjetno uspešne humoristične serije. Najde se tudi naslovna pesem iz filma Nika, ki jo poje Borut Marolt iz skupine Niet. Res različna glasba. Naslov albuma Ljubezen osvobaja sem dal po pesmi, ki je klasična romantična zgodba, vendar ima v današnjem času svetovnih konfliktov tudi čisto drugačen, širši pomen.«

Zadnja leta pod založbo Nika Records uspešno ustvarja kot samostojni izvajalec. FOTO: Igor Modic

Pomemben pečat na albumu je pustil njegov sin Kris Guštin, ki po Evropi igra s priljubljeno skupino Joker Out. »Kris sodeluje pri več pesmih, saj je izredno inovativen in stilsko dovolj karizmatičen kitarist. Imam pa tudi sodelovanje celotnega benda Joker Out. Namreč, ko so fantje ravno začeli svojo glasbeno pot, se je na RTV Slovenija delal pilot za mladinsko serijo Tudi jaz, ki omenja mladostnike z različnimi potrebami. Prosili so me, ali lahko napišem glasbo. In če je to serija za mladino, naj glasbo odigra mladi band. Ker sem imel doma 17-letnika, ki je imel band, sem ga vprašal, ali jih zanima. Z veseljem. RTV Slovenija se potem ni odločila za snemanje serije in ta komad mi je obvisel v računalniku. Dal sem ga na plato.«

Skupina Joker Out je obnorela mlade – tako kot Big Foot Mama pred tremi desetletji, ko je bil član zasedbe Gušti. »S Krisom imava podoben pogled na ustvarjanje, prav istega ne, saj je Kris rasel v drugih časih kot jaz. Vem pa, da ga zanima glasba, ki ima kaj povedati, in to je bistvo. Glasba nosi sporočilo in ima neverjetno moč. Tega se oba zavedava. Pri njem vidim to neustrašno željo in moč, ki jih žene. Spominja me name in me veseli, ko vidim, kako jim gre.«

Obeta se enkraten dogodek

Nadvse romantična je njegova ljubezenska zgodba: žena Chantal je nekaj let po njuni najstniški poletni romanci prispela iz Nizozemske v Ljubljano kot gostja na snemanje videospota za skladbo Big Foot Mame Črn tulipan, ki jo je Gušti napisal zanjo. In ostala. Ali verjame v usodo? »Ne vem, ali lahko to rečem, saj si moraš marsikaj v življenju izboriti. Verjamem pa v določene energije in sorodne duše se privlačimo. Tako je tudi v ljubezni, ko nekaj narediš, zaseješ neko seme in nato nekje nekaj vzklije.«

Pesmi izpod njegovega peresa so zaznamovale celotne generacije. FOTO: Igor Modic

Ničesar pa ne bo prepustil naključju, ko gre za njegov veliki koncert, s katerim bo zaznamoval okroglo obletnico delovanja. »Ja, resno se pripravljam na koncert v Križankah 19. septembra. Moram povedati, da bo to enkraten dogodek, izvedli bomo komade, ki so zaznamovali mene, sceno in generacije, ki so spremljale mojo glasbo. Pesmi bodo izvedene v originalnih oblikah. Grega Skočir bo odpel največje hite iz časa Big Foot Mama, Polona Kasal pride iz Londona samo za to priložnost, da z žametnim vokalom odpoje vse najine prepoznavne napeve. Tudi Tomi Meglič, s katerim že peto leto sodelujeva na koncertih 1na1. Seveda pridejo Joker Out, ki sem jim bil neke vrste glasbeni vzor. Potem pa še Leyre Legarda Ventura, s katero sem zaznamoval izbor Eme 2022. To bo res enkraten dogodek, ki se ne bo več ponovil.«

Gušti mi preda še sporočilo za bralce: »Za konec naj še enkrat 19. septembra vse povabim v Križanke. Naj pridejo z odprtim srcem, ker le Ljubezen osvobaja.«