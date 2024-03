Zakaj ne moremo spati?

Kateri so najpogostejši krivci za zbujanje sredi noči in nespečnost ter kako jih odpravimo?

Kofeinske pijače

Kave in drugih napitkov, ki vsebujejo kofein, med njimi so pravi čaji in energijske pijače, naj ne bi uživali prepozno popoldne ali zvečer.

Čeprav se nam zdi, da bo kava, ki si jo privoščimo denimo ob štirih ali petih popoldne, do odhoda v posteljo izgubila moč, lahko slabo vpliva na spanec.

Prav tako, če je čez dan popijemo preveč. Za dober počitek je priporočljivo zaužiti največ tri skodelice na dan, po tretji uri popoldne pa namesto kave izbrati zeliščne čaje.

Pozno popoldne zaužita kava lahko moti spanec. FOTO: Nortonrsx/Gettyimages

Postelja

Če se ponoči pogosto zbujamo in nikakor ne moremo odkriti pravega vzroka za to, bi morda morali po nakupih. Za rahel spanec je v tem primeru lahko kriva dotrajana vzmetnica.

Nikar ne skoparimo in si v prid zdravja privoščimo novo. Vzmetnico naj bi za dobro spanje zamenjali vsaj vsakih sedem let. Udobno, kakovostno in primerno ležišče ter tudi vzglavnik in zračna posteljnina bodo nedvomno pripomogli k boljšemu spanju.

Okolje

Včasih tudi super udobna postelja ne pomaga. Kajti kakovost spanja je povezana z okoljem, v katerem počivamo. Spalnica ne sme biti presvetla, ne pretopla ne prehladna.

Idealna temperatura znaša od 15 do 19 stopinj Celzija, hrup mora ostati zunaj njenih vrat, pomembno je še, da je res namenjena zgolj počitku in ne skladiščenju takšne in drugačne krame.

Morda na to niti ne pomislimo, a če je zadnje, kar zvečer vidimo, nered, se bomo težko tako umirili, da bi se dobro naspali. Pospravimo torej spalnico, njene stene odenimo v pomirjujoče barve in še nekaj: spanje s hišnim ljubljenčkom ni najboljša ideja. Ker se ponoči premika po postelji, moti naš nočni počitek.

Spalnica ima na kvaliteto spanca velik vpliv. FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Gettyimages

Motnje spanja

Če smo se znebili omenjenih motečih dejavnikov, vendar se še vedno vsako jutro zbujamo utrujeni in neprespani, je za to morda kriva katera od spalnih motenj.

Teh je več kot 88 in večina prizadetih se sploh ne zaveda, da trpijo za katero od njih. Če sumimo, da zajec tiči v tem grmu, se obrnimo po nasvet k specialistu za motnje spanja.

Ko bo odkril in pomagal odpraviti pravi razlog za nespečnost, se bosta spanec in z njim kakovost življenja gotovo obrnila na bolje.

Menopavza

Nespečnost je pogost simptom obdobja predmenopavze in menopavze. Velikokrat jo povzročajo drugi sprem­ljevalci tega obdobja, denimo vročinski oblivi, nočno znojenje in tudi pogostejša mala potreba, ki zbujajo iz spanja. Lahko gre tudi zgolj za posledico hormonskih sprememb, ki so značilne za konec rodnega obdobja ženske.

Seveda je, če se nespečnost pojavi, treba najprej izključiti druge razloge zanjo, ob prej naštetih tudi stres in tesnobo, a če o menopavzi pričajo še drugi simptomi, je nespečnost zelo verjetno ena od njenih posledic. Zanimivo je, da so strokovnjaki dokazali, da se ženske, ki slabo spijo zaradi menopavze, najpogosteje zbujajo ob 3.29 zjutraj, kar povezujejo s hormonskimi vplivi.

Tako kot pri drugih vzrokih so tudi v tem primeru pri preprečevanju nespečnosti dobrodošli redno gibanje, tehnike, ki pomagajo pri premagovanju ali obvladanju stresa, in spalna rutina.

Na spanec ugodno vplivajo s kalcijem in vitaminom D bogata hrana, izogibanje sladki in začinjeni hrani, sploh pred spanjem, in redno uživanje zelene zelenjave ter živil, ki vsebujejo veliko fitoestrogena, snovi, ki v telesu posnema delovanje ženskega spolnega hormona estrogena.

Menopavza je velikokrat vzrok za motnje spanja. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Z njim bogati so soja in izdelki iz nje, druge stročnice, lanena in sezamova semena.