Pametni telefon na nočni omarici - da ali ne?

Zakaj gremo s pametnim telefonom v posteljo? Zato, ker imamo samo tik pred spanjem čas za brskanje po njem, kajne? Tak je odgovor večine zelo zaposlenih ljudi, tistih z maksimalno zatrpanim delovnikom oziroma vsakdanom. Takih pa je veliko, bolje rečeno, ogromno.

Samo pred spanjem imajo čas pregledati novice, družabna omrežja, vsa sporočila na vseh možnih aplikacijah ...

Nekateri danes pametne telefone uporabljajo tudi namesto budilk, namesto radia, za predvajanje pomirjujočih zvokov dežja, gozda, petja ptic, če ne morejo zaspati.

Številne študije so pokazale, da uporaba telefona tik pred spanjem pogosto povzroča težave s spanjem. Zakaj? Zato, te pošiljanje sporočil, brskanje po družbenih medijih in branje člankov »zbudi« in ne uspava. Torej, tik pred spanjem preberete nepričakovano slabo novico na službeni elektronski pošti in vaša noč je pokvarjena.

Tudi če samo ležite v postelji in mirno brskate po navdihujočih fotografijah, še vedno uporabljate svoje možgane, torej jih ne pripravljate na spanec. Že sama uporaba telefona zvečer lahko poveča pritisk, da smo ves čas dosegljivi, kar lahko poveča raven stresa.

Še hujša pa je po mnenju strokovnjakov nadležna modra svetloba, ki seva iz zaslona. Ko pogledate svoj telefon, oddaja modro svetlobo, ki telesu preprečuje, da bi proizvajalo melatonin, hormon, ki uravnava spanje.

Zato strokovnjaki za spanje priporočajo, da približno uro pred spanjem odložite telefon, saj bo tako vaše telo imelo dovolj časa za proizvodnjo melatonina.

Te navade se je morda težko znebiti, a če uporabo telefona počasi zamenjate z branjem knjige ali kakega drugega sproščujočega hobija, boste hitro opazili veliko razliko v kakovosti svojega spanca.

Toda tudi če sodite med tiste, ki ponoči ne gledajo veliko na svoj telefon, je dovolj, da je zraven, da moti spanec. Če zazvoni ali vibrira, se boste zbudili. Da, tudi, če ste telefon nastavili zgolj na vibriranje, ga boste slišali, vas bo zbudil, vsakič, ko zavibrira, kajne?

Izklopite vsa obvestila in telefon nastavite na tiho. Ko prejmete sporočilo in vaš telefon zasveti v temnem prostoru, ta majhna količina svetlobe še vedno preide skozi veke in zmoti spanec. Morda se zjutraj ne boste tega spomnili, ampak, zagotovo boste občutili stranski učinek, torej, ne boste spočiti, ampak utrujeni.

Telefoni oddajajo mikrovalovno sevanje, ki prav tako moti bioritem in zmanjšuje kakovost spanja, kar lahko dolgoročno povzroči resne zdravstvene težave.

Lahko pa se najde tudi kompromis. Če že ne morete brez telefona v spalnici, ga odložite izven dosega rok. Tako ne boste ponoči posegli po njem. In manjša je verjetnost, da bo njegova svetloba motila oči. Vklopite lahko tudi letalski način, v katerem telefon ne oddaja mikrovalovnega sevanja.

Kot pri vsem drugem je treba najti ravnotežje. Najlažje si je omisliti klasično budilko, telefon pa izklopiti in ga pustiti drugje, samo v spalnici ne. Če ga želite imeti v spalnici, ga postavite obrnjenega navzdol vsaj meter stran od sebe.