Zakaj ne bi smeli v posteljo lačni

Avstralski nutricionist Tim Robards pojasnjuje, da telo potrebuje energijo tudi ponoči. Takole pravi: »To, da gremo v posteljo lačni, ni dobro.

Medtem ko počivamo, namreč telo deluje in izvaja številne naloge: obnavlja celice, presnavlja, diha in opravlja vrsto življenjsko pomembnih funkcij. Za vse to potrebuje hrano, ki se pretvori v energijo.

Če je ne dobi, jo črpa iz zalog, kar pa zahteva več truda in tudi zaradi tega se zjutraj zbujamo nespočiti in utrujeni.«

Toda pomembno je, kaj jemo zvečer: »Če pred počitkom posegamo po hrani, ki je bogata s praznimi kalorijami, kot so denimo slaščice, bo krvni sladkor hitro narasel, sprostilo se bo veliko energije, ki je telo ne bo sposobno izkoristiti sproti, zato se bo kopičila v podkožju v obliki maščobnih oblog.«

Izbirajmo prav

Zaradi mirnejšega spanca je res priporočljivo, da vsaj dve uri pred njim ne jemo ničesar. To seveda ne pomeni, da moramo biti lačni. Za večerjo so primerna živila z nizko ravnjo sladkorja in ogljikovih hidratov. Za miren počitek naj bo večerja po nasvetu Tima Robardsa sestavljena iz beljakovin in zdravih maščob.

Jajca so odbra tudi za večerjo. FOTO: Esin Deniz/Gettyimages

Odlična ideja so torej belo perutninsko meso, jajca, avokado. Naredimo si kdaj denimo polnozrnat toast z jajci in avokadom. Sicer posegajmo po čim manj predelani hrano, ki počasi sprošča hranljive snovi in telo tako vso noč oskrbuje s potrebno energijo ter zagotavlja hkrati miren spanec in zdravje ter dobro počutje.

Za dobro jutro

Res je, da so nekateri ljudje jutranji, drugi nočni ptiči. Prvi zjutraj prekipevajo od energije, drugi potrebujejo vsaj uro ali dve, da se res dobro zbudijo. Različni smo si tudi po tem, kako močno nekomu zjutraj diši hrana.

Lahko se zgodi, da občasno občutimo krče v želodcu. Če vzrok ni organski, se je smiselno določeni hrani izogibati. Prav tako stresu. In pitju kave na prazen želodec, saj lahko povzroči nastajanje preveč želodčne kisline.

A kakorkoli, izpuščanje prvega jutranjega obroka vodi v dopoldansko lakoto, slabšo koncentracijo, slabo voljo in razdražljivost, zato je treba za dober začetek dneva pojesti uravnotežen obrok.

Dober zajtrk za dober začetek dneva. FOTO: Monticelllo/Gettyimages

Ta naj vsebuje sestavljene ogljikove hidrate z beljakovinami in zdravimi maščobami, saj je to kombinacija, ki zagotavlja energijo, nasiti in dolgo ohranja sitost.

Odlična izbira so beljakovinski smuti z jagodičevjem, polnozrnat toast z jajcem, grški jogurt z oreščki in jagodičevjem, stročnice z vegansko tortiljo, ovsena kaša z mlekom.