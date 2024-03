Sedem neobičajnih razlogov za kopičenje kilogramov

Za optimalno težo so pomembni količina in vrsta hrane, redno gibanje in načeloma zdrav življenjski slog.

A če se vsega tega držite, kilogrami pa se kar kopičijo, se razlog za to lahko skriva v dejavnikih, ki na prvi pogled niso povezani s telesno težo. A tako je le na prvi pogled.

Nekaj nenavadnih vzrokov za rejenje razkriva MissZdrava.

Depresija

Jemanje antidepresivov je včasih povezano z naglim porastom telesne teže. Četudi jih ne uživate, ste pa pogosto tesnobni, malodušni ali depresivni, je to lahko vzrok za višek kilogramov.

Leta 2010 so v časopisu American Journal of Public Health objavili rezultate raziskave, ki je dokazala, da so depresivne osebe bolj nagnjene k rejenju od tistih, ki teh težav nimajo.

Razlog: večkrat posegajo po kalorični in nezdravi hrani ter pogosteje izpuščajo vadbo.

Nekatera zdravila

Nekatera zdravila vplivajo na dvig telesne teže. Med njimi so kontracepcijske tablete, steroidi, beta blokatorji, zdravila za migreno.

Ena zato, ker vplivajo na delovanje hormonov, druga povečujejo tek, tretja upočasnjujejo presnovo. Če opažate ta stranski pojav, bi bilo smotrno zdravnika prositi za zamenjavo.

Včasih so kriva predpisana zdravila. FOTO: Gettyimages

Počasna prebava in presnova

Če imate težave s prebavo ali počasno presnovo, je to morda razlog za rejenje. Na neredno prebavo vplivajo dehidracija, z vlakninami preskopa hrana, določena zdravila.

Vse to upočasnjuje tudi presnovo, ki je res močno odvisna od genov, a z določenimi pristopi je vendarle mogoče nekoliko vplivati nanjo.

Pomanjkanje nekaterih vitaminov in mineralov

Hitro in nepojasnjeno kopičenje kilogramov je včasih kazalnik pomanjkanja določenih snovi v telesu. Denimo vitamina D, magnezija, železa. Vse to vpliva na pretvorbo hrane v energijo in s tem na telesno težo.

Pomanjkanje spanca

Spanec vpliva na domala vse segmente zdravja ter počutja, telesna teža pri tem ni izjema. Na pomanjkanje spanca se namreč telo odzove tako, da začne skladiščiti maščobno tkivo, upočasni se presnova.

Ker slab spanec izzove stres, je kriv tudi za poseganje po tako imenovani tolažilni hrani, ki naj bi prinesla olajšanje. Znano je, da so osebe, ki spijo manj, bolj od onih, ki spijo dovolj, nagnjene k prenajedanju.

Utrujenim bolj diši tolažilna hrana. FOTO: Dmytro Zinkevych/Shutterstock

Menopavza

Pri ženskah se med menopavzo upočasni presnova, pogostejša sta slabo počutje in depresija, slabši je spanec, težje je nadzorovati tek.

Ob tem pade količina estrogena v telesu, posledično se začne na področju trebuha znatneje nabirati maščobno tkivo.

Različne bolezni

Obstaja več bolezenskih stanj, ki povzročajo kopičenje kilogramov. Med njimi so ciste na jajčnikih, težave z jetri, ledvicami, ščitnico.

Če med običajnimi prej naštetimi razlogi ne najdete tistega, ki je za porast teže kriv pri vas, se obrnite na zdravnika, da bo izključil ali primerno zdravil nekatere bolezni, ki so morda krive za previsoko telesno težo.