Zakaj vas kava napenja in kako si pomagati

Brez skodelice kave si mnogi ne predstavljajo jutra in ne nadaljevanja dneva. Vendar ima ta napitek včasih negativne posledice, ena od njih je napihnjenost po pijači, ki dvigne zbranost in prežene utrujenost.

Če tudi sami opažate ta pojav, je dobro vedeti, zakaj nastopi in kaj storiti, da bi bila ta posledica kave blažja ali da je sploh ne bi bilo.

Zakaj kava nekatere napenja?

Kava vsebuje veliko snovi, ki vplivajo na prebavila. Pri večini sicer ne povzroča omenjenih težav, je pa napihnjenost najpogosteje prisotna pri osebah s sindromom razdražljivega črevesja ali pri posameznikih z vnetnimi boleznimi prebavil.

Pri njih so poleg napihnjenosti mogoči tudi vetrovi in slabost. Raziskave so pokazale, da je kava eden najpogostejših dejavnikov, ki pri obolelih izzove napihnjenost, bolečine v želodcu ter včasih celo bruhanje.

V časopisu Frontiers in Nutrition leta 2021 objavljena študija je odkrila jasno povezavo med vnosom kofeina in izrazitostjo simptomov, ki pričajo o razdražljivem črevesju ter vnetnih črevesnih boleznih.

Za napihnjenost po kavi je krivih več dejavnikov. FOTO: Tharakorn/Gettyimages

Pri načeloma zdravih osebah napihnjenost po kavi ni bila opazna ne glede ena to, ali so pili turško, ekspreso kavo, toplo, hladno ali instant pijačo.

Je pa res, da so težave lahko povzročali določeni dodatki na osnovi mleka ali sladil. Ti so včasih negativno vplivali na prebavila oseb, ki sicer nimajo prej omenjenih bolezni prebavil.

Več kot polovica svetovne populacije ima denimo težave s presnavljanjem mlečnega sladkorja laktoze. Vsi ti občutijo simptome, kot sta napihnjenost in slabosti po kavi, ki ji je dodano veliko mleka ali smetane. Tudi določena sladila imajo lahko takšen učinek.

Kava in prebava

Kava na več načinov vpliva na delovanje prebavil. Nekaj najpogostejših učinkov je:

Stimuliranje nastajanja želodčne kisline

Želodec spodbuja k proizvodnji želodčne kisline. Znano je, da kadar je te v prebavilih preveč, lahko nastopi dispepsija, stanje, za katero je značilno spahovanje, tudi slabost, nelagodje v želodcu, plini in napihnjenost.

Spodbujanje nastajanja določenih hormonov

Kava v telesu pospeši sproščanje hormonov, ki so vključeni v tako imenovani gastrokolični refleks. Gre za naraven proces, ki nadzoruje potovanje hrane skozi prebavila.

Pitje kave okrepi sproščanje hormonov gastrina in holecistokinina, ki najbolj vplivata na omenjeni refleks. Pri osebah s prebavnimi težavami je lahko ta pretiran, kar se odraža v obliki napenjanja, driske in bolečin v trebuhu.

Vpliva na požiralnik

Kava včasih poslabša težave z reflukosm in pekočo zgago.

Oslabi namreč lahko delovanje obročaste mišice, ki na spodnjem delu požiralnika preprečuje, da bi se hrana in želodčna kislina vračali v zgodnji del prebavil.

Včasih je boljša izbira črna kava. FOTO: Limpido/Gettyimages

Drugi razlogi za napihnjenost po kavi

Če s prej naštetim načeloma nimate težav, so razlogi za napihnjenost po kavi drugje.

To je nekaj verjetnih:

Ne prenašate laktoze

Osebe, ki imajo težave s presnovo laktoze, neprijetne posledice uživanja kave občutijo zaradi dodatkov tej, ki vsebujejo omenjeni mlečni sladkor. To so mleko, smetana in podobni.

»Skušajte nekaj časa piti črno kavo. Če se v tem primeru simptomi ne bodo pojavili, je odgovor, zakaj vas kava napenja kot na dlani,« je za Mindbodygreen povedala prehranska strokovnjakinja Amanda Sauceda.

Občutljivi ste na sladila

Mnogi namesto s sladkorjem kavo sladkajo s sladili, ki so lahko srž težave. Zlasti so s tega vidika kritična sladila, ki vsebujejo alkoholne sladkorje.

Te razgrajujejo bakterije v debelem črevesju, pri čemer se sproščajo plini, ki izzovejo vetrove. Predvsem velike količine sladil z maltitolom in sorbitolom lahko povzročajo napihnjenost.

Pretiravate s kavo

Prevelike količine kave so lahko krive za napihnjenost in napenjanje. Pretiravanje s katero koli tekočino, tudi z običajno vodo, lahko izzove nelagodje. V tem primeru skušajte zmanjšati količino zaužite kave.

Kombinacija kave in živil, ki napenjajo

Včasih ni kava sama po sebi kriva za prebavne težave, temveč so te posledica kombinacije z določeno hrano. Obstaja veliko živil, ki izzovejo napihnjenost denimo kapusnice, stročnice, tudi mlečni izdelki.

Da bi določili, kateri težavo predstavlja pri vas, izločite posamične iz jedilnika in spremljate počutje po obrokih.

Večkrat kot kava, so za težave krivi njeni dodatki. FOTO: Thinkstock

Drugi razlogi

Ob naštetih razlogov so lahko stalno in izrazito napihnjenost izzovejo nekatera medicinska stanja. V tem primeru se je treba izogibati samodiagnozi in se po nasvet obrniti k zdravniku, ki bo našel in prepoznal ter pravilno zdravil osnovne razloge za prebavne težave.

Če so ti izključeni in se težava pojavlja, kljub temu da ste pozorni na hrano, da kave ne bogatite z mlečnimi izdelki in sladili, lahko z nekaj preprostimi koraki zadevo preprečite ali vsaj ublažite.

Sprehod

Morda tedaj, ko je vaš želodec napihnjen in napet, res ne razmišljate o vadbi, a zmerna telesna aktivnost lahko pri tem znatno pomaga.

»Hoja je, če ste napihnjeni in vas mučijo vetrovi, idealna vadba,« je povedala Saucedova.

Ta ne samo, da lahko omili napihnjenost, po njeni zaslugi se uravnava tudi krvni sladkor, zato je po obroku več kot priporočljiva.

Pitje čaja

»Zeliščni čaji, ki vsebujejo poprovo meto, ingver, koromač, kumino, lahko pomagajo pri prebavnih težavah, kakršna je napihnjenost,« meni prehranska strokovnjakinja Amy Shapiro.

Pomaga lahko masaža trebuha. FOTO: Gettyimages

Masaža trebuha

Nežna masaža trebuha lahko pomaga pri blaženju napihnjenosti in vetrov. Strokovnjaki z univerze Michigan osebam, ki imajo s tem težave, priporočajo sledeči način:

roko s celo dlanjo položite na desno stran trebuha, potujte navzgor, proti levi, navzdol in nazaj. S krožnimi gibi trebuh masirajte vsaj tri minute, nato masažo ponovite še v obratni smeri.

V večini primerov napihnjenost, ki je posledica kave ali drugih jedi, sčasoma izgine sama od sebe.

Če se to ne zgodi in vztraja še ure po obroku ter je prisotna vedno, se, kot rečeno, posvetujte z zdravnikom in vedite, če ste sicer zdravi, a napihnjeni po kavi, se razlog za to največkrat skriva v dodatkih.

Pijte raje črno in ji za aromo dodajte denimo cimet.

Dobra je za zdravje

Kajti kava je, v zmernih količinah, zdrava in lahko izboljša zdravje srca, presnove, delovanje možganov in niža celo tveganje za sladkorno bolezen, zaradi antioksidantov niža tveganje za telesna vnetja, torej tudi za vnetne bolezni in podaljšuje življenje.

Preobčutljivi na kofein naj pijejo brezkofeinsko. Študije so pokazale, da ta tako, kot običajna, pozitivno vpliva na zdravje.

Na zdravje pozitivno vpliva tudi brezkofeinska pijača. FOTO: Farknot_architect/Gettyimages

Vendar znova: kadar se z njo ne pretirava, kar pomeni, da dnevno popijete od dve do tri skodelice na dan.