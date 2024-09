Z žajbljem, kurkumo in klinčki nad vneto grlo

Če vas v času sezone prehladov in drugih virusnih ter bakterijskih okužb začne boleti grlo, najbolj pomaga grgranje pravih tekočin. Takšne, ki učinkovito pozdravijo okužbe ali vnetja, lahko nastanejo v domači kuhinji.

Predstavljamo enega najenostavnejših in najučinkovitejših načinov za premagovanje te težave, če pa vztraja dlje kot teden dni, če se intenziteta bolečine ne manjša, temveč se krepi, ali če jo spremlja še povišana temperatura, obiščite zdravnika.

Slana voda

Sol je tradicionalno zdravilo za boleče grlo: v 240 mililitrih tople vode raztopite pol žličke soli. Večkrat na dan grgrajte tekočino, vendar je ne pogoltnite, temveč jo izpljunite.

Ingver, limona in med

Druga vodica vsebuje žličko ingverja v prahu, žličko medu, 120 mililitrov tople vode in sok polovice limone.

Z vodo prelijte ingver v prahu, dodajte sok limone in med. Tekočina deluje protibakterijsko in blaži vnetje ali okužbo. Lahko jo pogoltnete, prej pa jo grgrajte od 10 do 15 sekund.

Žajbelj in jabolčni kis

Za zdravilo z žajbljem iz posušenih listkov skuhajte skodelico čaja, temu dodajte žlico medu, tri žlice jabolčnega kisa in grgrajte nekajkrat na dan.

FOTO: Jiri Hera/Shutterstock

Klinčki za zdrava dihala

Pomaga tudi klinčkov čaj: za pripravo lahko uporabite cele klinčke ali njihov prah.

Deset celih klinčkov pet minut kuhajte v 240 mililitrih vode. Ohladite in grgrajte.

Klinčki delujejo protivnetno in protibakterijsko ter so dobrodošli tudi pri zdravljenju bolezni dihal, kot so vneti sinusi in bronhitis.

Kurkuma

Kurkuma je močan antioksidant in omenjena začimba se že dolgo uporablja kot zdravilo za boleče grlo. V 240 mililitrov tople vode vmešajte pol žličke prahu kurkume in pol žličke soli.

Grgrajte večkrat na dan in nato izpljunite.

FOTO: Marcstephan Getty Images/istockphoto

Pekoča paprika

Antioksidant kapsaicin iz pekoče paprike olajša bolečine ter je zaveznik pri vnetem grlu.

Žličko čilija v prahu zmešajte z dvema decilitroma tople vode in grgrajte. Tekočino nato izpljunite.

Olajšanje bo nastopilo od 15 do 20 minut po grgranju, piše 24sata.hr.