Znanstveniki opozarjajo: »Širi se bolj nalezljiva različica Covida«

Znanstveniki so opozorili, da se bolj nalezljiva podrazličica Covida, ki so jo poimenovali XEC, hitro širi po Evropi in da bi lahko kmalu postala prevladujoč sev.

Nastala iz prejšnjih podrazličic omikrona

»Na tej točki se zdi, da je različica XEC najverjetneje naslednja,« je pojasnil Eric Topol, vodja The Scripps Research Institute v ZDA, navaja Independent.

Raziskovalci so že avgusta napovedali, da bi lahko trajalo nekaj tednov do nekaj mesecev, da bi se ta različica začela hitreje širiti.

O njej so prvič poročali junija v Berlinu, zdaj pa se precej hitro širi po Evropi, Severni Ameriki in Aziji, je dejal analitik podatkov Mike Honey.

Njegovi simptomi so podobni tistim pri prejšnjih različicah Covida. To so povišana telesna temperatura, vneto grlo, kašelj, izguba voha, izguba teka in bolečine v telesu.