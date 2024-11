Vsak dan pospešimo srčni utrip

Redna in zadostna telesna dejavnost v starosti pripomore k ohranjanju telesnih sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za vsakodnevna opravila in aktivnosti, po drugi strani pa vpliva na posameznikovo počutje, občutek dobrega zdravja in splošno zadovoljstvo z življenjem.

Krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje družabne spretnosti, dviguje samozavest, utrjuje imunski sistem ter vpliva na kakovost spanca, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Skupaj z ustrezno prehrano varuje pred prekomerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe, različne raziskave pa so pokazale, da varuje tudi pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni.

Če smo zdravi, lahko postopoma povečujemo intenzivnost. FOTO: Lordn, Getty Images

60 odstotkov starejših od 65 ni telesno dejavnih.

Vsaj 30 minut na dan

Pomanjkanje vadbe in prekomerno sedenje lahko povzročita zmanjšanje kostne in mišične mase, kar lahko vodi v prezgodnje staranje in zmanjšano sposobnost opravljanja vsakdanjih dejavnosti. Podatki so skrb vzbujajoči tudi za Slovenijo, saj je v starostni skupini nad 65 let telesno nedejavnih kar okoli 60 odstotkov ljudi.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije za doseganje večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča zmerna telesna dejavnost, ki traja skupaj vsaj 30 minut na dan, izvajamo pa jo večino ali vse dni v tednu. Ameriško združenje za srce za zdrave starejše odrasle priporoča aerobne dejavnosti, vaje za mišično moč, vaje za gibljivost in vaje za ravnotežje, pred začetkom vadbe pa se je priporočljivo posvetovati z osebnim zdravnikom.

Gibanje skupaj z ustrezno prehrano varuje pred prekomerno telesno težo in debelostjo. FOTO: Ljupco, Getty Images

Če zaradi bolezni ne moremo izvajati telesne dejavnosti v priporočenem obsegu, jo izvajamo toliko, kot jo lahko, samo da se izognemo sedečemu življenjskemu slogu. Če smo zdravi in je obseg naše telesne dejavnosti manjši od priporočenega, postopoma povečujemo intenzivnost. Za zmerno telesno dejavnost je značilno, da poveča srčni utrip, povzroči občutek toplote in rahlo zadihanost, pri intenzivni pa se posameznik oznoji in zasope, telesna presnova se poveča na najmanj šestkrat višjo raven od tiste v mirovanju. V Sloveniji je najbolj priljubljena dejavnost med starejšimi odraslimi hoja. Redna hoja ima pozitiven učinek na zdravje, koristi celotnemu telesu, poleg tega je preprosta, varna in brezplačna. Hodimo vsaj 30 minut na dan večino dni v tednu.