Včasih je to tegobo treba odpraviti kirurško

Urinska inkontinenca je nekontrolirano uhajanje urina iz sečnega mehurja. Najpogostejši sta stresna in urgentna inkontinenca. Stresna urinska inkontinenca se pojavlja ob trenutkih, ko pride do povečanja pritiska v trebušni votlini. To se zgodi v primeru kihanja, kašljanja, dvigovanja bremen in hoje po stopnicah.

»Vzrok zanjo je slabost mišic medeničnega dna, nepravilen položaj vratu sečnega mehurja ali slabost mišice zapiralke. Urgentna inkontinenca nastane v trenutkih, ko pride do nenadne potrebe oziroma nuje po uriniranju, prizadeti bolnik pa urina ne more zadržati in zato ne more priti pravočasno do stranišča. Vzrok je prekomerna aktivnost sečnega mehurja, ki lahko nastane zaradi različnih razlogov, denimo lokalnih sprememb v sečnem mehurju, nevrogenih motenj, vnetja. Lahko gre tudi za sistemska obolenja, kot je denimo sladkorna bolezen. Poznamo še pretočno inkontinenco, pri kateri je sečni mehur ves čas prekomerno poln, zaradi česar uhaja urin. Vzrok za to obliko je nesposobnost popolnega izpraznjenja mehurja,« pojasnjuje Jošt Janša, dr. med., specialist urologije iz Medicinskega centra Barsos.

Jošt Janša, dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos, svetuje vaje za utrjevanje mišic medeničnega dna. FOTO: Mc Barsos

Poleg dednosti sta pri ženskah najpogostejša dejavnika tveganja za inkontinenco nosečnost in porod. »Podporne strukture sečnice, mišice in vezivno tkivo degenerirajo s starostjo, zaradi česar pride do slabljenja mehurja. Inkontinenca urina je lahko povezana s patološkim dogajanjem v sečnem mehurju ali sečnici, na primer z vnetji, tumorji, tujki, kamni v mehurju ali celo prolapsom rodil. Določeni dodatni dejavniki lahko še poslabšajo stanje, ker ustvarijo večji pritisk v trebuhu,« pojasnjuje strokovnjak. Pri moških je vzrok za stresno urinsko inkontinenco najpogosteje operacija prostate, dodaja.

Primerni teža in kondicija

Si lahko ob inkontinenci kako pomagamo sami? »Priporočljive so predvsem vaje za utrjevanje mišic medeničnega dna. Če je inkontinenca posledica pogostih vnetij, moramo najprej pozdraviti ta. V primeru inkontinence je zelo pomembna tudi dobra urejenost sladkorne bolezni. Treba je vzdrževati tudi ustrezno telesno težo in fizično kondicijo. Če je telesna teža prevelika, se namreč poveča pritisk na medenico in inkontinenca se lahko poslabša. Poslabšajo jo tudi nekatere vrste hrane in pijače, predvsem uživanje alkohola, kave in pravega čaja. Priporočljivo je, da v večernih urah, od dve do tri ure pred spanjem, ne pijemo veliko tekočine. S tem namreč preprečimo prepogosto uriniranje ponoči,« svetuje zdravnik.

Nekontrolirano uhajanje urina iz sečnega mehurja poslabšajo nekatere vrste hrane in pijače. FOTO: Shidlovski/Getty Images

Če menite, da trpite za inkontinenco, je prvi korak obisk pri zdravniku. Ta bo postavil diagnozo in določil način zdravljenja. »Pri ženskah je možno lasersko zdravljenje mišic nožnice in sečnice, vendar je pri težjih oblikah uspeh dvomljiv. Če se težave ne umirijo, je nujen temeljitejši pregled, včasih tudi kirurški poseg z vstavljanjem posebnih mrežic pod sečnico, tako pri ženskah kot moških. Pri obvladovanju inkontinence si lahko pomagamo tudi z uporabo podlog. Le-te so koristen najuporabnejši pripomoček zlasti za starejše osebe,« sporoča zdravnik.