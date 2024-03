Trije najboljši zajtrki so ...

Dober in pravilno sestavljen zajtrk telesu zagotavlja fizično in mentalno moč za ves dan. Prav tako dolgo ohranja sitost ter preprečuje napade lakote.

Številne raziskave so pokazale, da v najboljšem zajtrku po količini prednjačijo beljakovine, vlaknine, zdrave maščobe, vitamini A, C in riboflavin ter minerali kalcij, cink in železo.

Skrbi za zdravo srce, za gostoto kosti, za dobro presnovo ter takšno prebavo, to pa so najboljša živila za najbolj zdrav prvi jutranji obrok.

Ovsena kaša

Med najhranljivejša živila za zajtrk spada ovsena kaša, izdelana iz ovsa, ki se ponaša z oznako eno najbolj zdravih žit. Študije so pokazale, da oves prinaša številne pozitivne učinke na zdravje in počutje.

Dolgo ohranja sitost, saj vsebuje veliko vlaknin in tako pomaga ohranjati vitko postavo, zaradi vlaknin je dober tudi za prebavo in srce, ohranja stabilno raven krvnega sladkorja, ne vsebuje glutena, je bogat vir pomembnih vitaminov, mineralov in antioksidantov.

Za še bolj hranljiv zajtrk ovseni kaši dodajte gozdne sadeže, čia ali lanena semena, banano, cimet, sveži sir ali malo beljakovinskega praška.

Z dodatkom jagodičevja je ovsena kaša še boljša in bolj zdrava. FOTO: Arx0nt/Getty images

Zeleni smuti

Z mešanico sadja in zelenjave lahko v telo vnesemo znatno količino vlaknin, mineralov, antioksidantov ter tudi zdravih maščob, kar pomeni, da je zeleni smuti odlična rešitev, kadar za zajtrk ni ravno veliko časa.

Idealna je denimo kombinacija jabolka, banane, korenja, ohrovta, špinače, ingverja ter lanenih ali čia semen, ki telesu dovajajo zdrave maščobe.

Zeleni smuti. FOTO: Shutterstock

Jajca

Jajca so zvezde med zdravimi živili. Vsebujejo idealno kombinacijo hranil, hkrati jih je mogoče pripraviti na številne načine. V njih so zastopane beljakovine, maščobe, vitamini in minerali ter dolgo ohranjajo sitost.

Ob tem uravnavajo količino sladkorja v krvi in preprečujejo napade lakote kasneje v dnevu.

Idealna kombinacija za zajtrk so jajca z zelenjavo: s paradižnikom, papriko, tudi gobami ali zelišči.

Jajca so odlična izbira za zajtrk. FOTO: Maria_lapina/Getty images

Nešteto je možnosti in zagotovo med njimi vsak lahko najde takšno, ki mu najbolj ustreza, piše Miss7.