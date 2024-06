To so najpogostejše zdravstvene težave, ki vas lahko stanejo vozniškega izpita

Skoraj 650.000 voznikom na Otoku je bilo v zadnjem desetletju odvzeto vozniško dovoljenje iz zdravstvenih razlogov, razkriva finančni spletni časopis This is Money.

Od leta 2014 so odvzeli vozniško dovoljenje približno 551.841 voznikom avtomobilov in motoristom, v istem obdobju pa vožnjo prepovedali dodatnim 95.131 voznikom tovornjakov in avtobusov, za katere menijo, da niso v ustreznem stanju za vožnjo.

Statistika kaže, da je število odvzetih vozniških dovoljenj na Otoku doseglo vrhunec v letih pred pandemijo (2018 in 2019), pri čemer so jih takrat odvzeli okrog 73.700. Med epidemijo je število upadlo na 42.500, po njej pa znova začelo naraščati.

Odvisnost od alkohola je najpogostejši razlog, ki vodi do izgube vozniškega dovoljenja. Iz britanskih evidenc je razvidno, da so od 1. januarja 2023 do 30. aprila 2024 iz teh razlogov odvzeli vozniško dovoljenje 7.704 voznikom.

Epilepsija in demenca med vodilnimi

Drugi najpogostejši vzrok, zaradi katerega se morajo vozniki odpovedati dovoljenju, je epilepsija (5.894), sledijo demenca (4.900), epileptični napadi (2.888) in nediagnosticirana izguba zavesti (1.824).

Med desetimi najpogostejšimi stanji, ki botrujejo odvzemu, so še bolezni srca (1577), sladkorna bolezen (1500), zloraba drog (1299), okvara vidnega polja (1244) in Parkinsonova bolezen (1.234).

Mnogim avtomobil omogoča stik s svojci in samostojnost. FOTO: Shutterstock

John Wilmot, izvršni direktor največjega britanskega sistema za lizing avtomobilov, pravi, da je 650.000 voznikov, ki so jih od leta 2014 umaknili s ceste, »samo vrh ledene gore«, saj veliko ljudi še vedno vozi z zdravstvenimi težavami, ki jih niso javili.

»Glede na to, da smo mnogi odvisni od avtomobilov tako za delo kot prosti čas, nekateri morda mislijo, da je vredno tvegati, in ostanejo tiho. Zanje bi odvzem vozniške licence lahko pomenil izgubo mobilnosti, službe in možnosti obiskovanja družine in prijateljev,« je dejal.

