Ta telesna temperatura je skrivnost dolgega življenja

Telesna temperatura kaže na številna zdravstvena stanja – od telesnih bolezni do težav z duševnim zdravjem, ki nam lahko tudi skrajšajo življenjsko dobo.

Naš organizem je zelo kompleksen sistem in za pravilno delovanje je potrebna sinergija med vsemi njegovimi elementi. Nemoteno delovanje telesa ovirajo številni dejavniki - od stresa, preko neredne in nepravilne prehrane do telesnih in psihičnih bolezni, eden od načinov, s katerim nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, pa je povišana temperatura.

Ali je 36,6 še normalna telesna temperatura in zakaj ne

Dolga leta je veljalo, da je normalna telesna temperatura 36,6 stopinje Celzija. V začetku 20. stoletja pa so ugotovili, da se telesna temperatura ljudi iz leta v leto postopoma znižuje.

Znanstveniki ta trend pojasnjujejo z manjšim številom vnetnih procesov zaradi pogostejše uporabe antibiotikov in bolj zdravega načina življenja. Po današnjih merilih je idealna telesna temperatura, če le malo presega 35 stopinj Celzija.

Povišane temperature pa ne povzročajo samo vnetni procesi v telesu ali nekatere fizične bolezni, temveč tudi duševne težave, natančneje depresija, ugotavljajo znanstveniki s kalifornijske univerze v San Franciscu.

To pomeni, da depresija ni samo v glavi, ampak da je treba nanjo gledati kot na sistemsko bolezen, ki jo spremlja vnetni proces.

Nižja kot je telesna temperatura, dlje bo človek živel

Na podlagi teh ugotovitev so znanstveniki prišli do zelo jasnega zaključka, in sicer, da je dolžina življenja tesno povezana s telesno temperaturo: nižja, kot je, dlje bo človek živel. Postavlja se vprašanje: In kaj storiti, da se telo trajno ohladi na optimalne vrednosti? Seveda ni enoznačnega odgovora, vendar obstajajo smernice, ki so lahko v pomoč.

Regulacija prehrane bi lahko bila prvi korak v boju s povišano telesno temperaturo, zaradi te spremembe pa se bo izboljšalo tudi duševno zdravje.

Avtorji kalifornijske raziskave svetujejo obisk savn in parnih kopeli ter celo daljše kopanje z vročo vodo. Na ta način telo »vklopi« hladilne mehanizme, ki znižujejo telesno temperaturo najprej začasno, v kombinaciji z zdravim načinom življenja pa – trajno.

No, prihaja prvi letošnji vročinski val, obisk savne ne bo potreben ...