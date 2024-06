Nemški policisti ustavili tri slovenske navijače z mamili in pirotehniko

Med slednjimi so se v mrežo ujeli tudi trije Slovenci, ki so se v soboto pripeljali iz smeri Solnograškega. A niso ostali prav dolgo.

Remija niso videli

Že na mejnem prehodu Schwarzbach - Autobahn je njihov avto s slovenskimi registrskimi tablicami namreč zbudil pozornost policistov iz Freilassinga, ki so opravljali nadzor. Voznik je povedal, da si s sopotniki želi v Stuttgart, na nedeljsko otvoritveno tekmo naše reprezentance. A remija z Dansko niso videli.

Našli so pirotehniko, kanabis ter kup predmetov z motivi navijaških skupin. FOTO: Policija

Policisti so namreč opravili pregled vozila in našli marsikaj. »Med kontrolo so našli značilne pripomočke za navijače, pripravljene za nasilje,« so ocenili niz obremenjujočih predmetov. Navijaške nalepke izolskih Ribarjev ter majice z napisi ultras so bili še najmanj problematične. Pri 29-letnem vozniku so po pregledu nahrbtnika našli več kot 40 gramov konoplje, s fotografij zaseženih predmetov pa je razvidna tudi tehtnica ter nekaj vnaprej zvitih džojntov. Ti so bili namenjeni dolgi poti do Stuttgarta – to je namreč pokazal hitri test, ki je bil pozitiven na marihuano. Nemci so našli še štiri bakle. »Dve tako imenovani bengalki nista imeli zahtevane kontrolne oznake,« so se obregnili ob izvor pirotehnike, ki jo je voznik vzel s seboj.

V prtljažniku so našli še tri bakle brez kontrolnih oznak, ki naj bi pripadale 33-letnemu sovozniku; po pregledu sovoznika na policijski postaji so v njegovih spodnjicah našli še tri grame kokaina ter deset gramov marihuane. Še dodatne težave mu je prinesla maskirna kapa z izrezom za oči oziroma balaklava z oznako mariborske navijaške skupine Viole. »Obstaja sum kršitve bavarskega zakona o javnem zbiranju,« so zaradi maskirne kape zapisali policisti, ki sovoznika sumijo kaznivih dejanj za proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami pa še kršitve zakona o uživanju kanabisa. Ta je v Nemčiji od nedavnega legalen, a ne za vsakogar ob vsaki priložnosti, zagotovo pa ne med vožnjo avta.

Voznika in sovoznika zaradi pirotehnike sumijo tudi kršitve zakona o eksplozivnih sredstvih, voznik pa je prekršil še zakon o uživanju kanabisa ter vozil pod vplivom mamil. Glede na vse teste in preiskavo je nemška policija na koncu trojici (ki naj bi bila znana tudi slovenskim policistom) zavrnila vstop v Nemčijo. Tako so namesto v Stuttgart odšli nazaj v Avstrijo.