Ti oreščki so najboljši za srce

Lupinasti plodovi so eden najboljših virov beljakovin in zdravih maščob. Raziskave so odkrile, da njihovo redno uživanje pomaga pri zniževanju količine skupnega in LDL (slabega) holesterola ter trigliceridov, s čimer se zmanjša tveganje za srčne bolezni.

Med vsemi lupinastimi plodovi po vsebnosti maščob omega-3 vodijo orehi.

Gre za maščobne kisline, ki so tudi v mastnih ribah in pozitivno vplivajo tako na zdravje srca kot možganov.

Vsebujejo veliko mikrohranil in antioksidantov. FOTO: Margouillatphotos/Getty images

V orehih so ob teh še mnoge druge hranljive snovi.

100 gramov plodov vsebuje:

606 kilokalorij

54 gramov maščob, od tega devet gramov nasičenih in 0,1 grama transmaščob

273 miligramov natrija

632 miligramov kalija

21 gramov ogljikovih hidratov

7 gramov vlaknin

20 gramov beljakovin

4,2 grama sladkorjev

0,5 miligrama vitamina C

2,6 miligrama železa

0,4 miligrama vitamina B6

229 miligramov magnezija

117 miligramov kalcija.

Veliko maščob omega-3

Maščobe omega-3 med drugim pomagajo zmanjševati vnetne procese v organizmu. Telesna vnetja, ki nastanejo kot posledica delovanja prostih radikalov, so tesno povezana s številnimi kroničnimi boleznimi in boleznimi srca. Od vseh oreščkov jih imajo največ prav orehi.

So tudi dober vir drugih nenasičenih maščob, ki pomagajo pri zniževanju holesterola in tako skrbijo za zdravo srce. Med vsemi oreščki imajo orehi tudi najmanj nasičenih maščob.

Visok delež vlaken in mikrohranil

Orehi vsebujejo veliko mikrohranil in antioksidantov. Vlakna so koristna za nižanje količine holesterola v krvi.

Tu so še antioksidanti fitosteroli in polifenoli. Raziskave so pokazale, da je v orehih teh snovi več kot v drugih oreščkih.

Koristni, a vendar nimajo čudežne moči. FOTO: Megaflopp/Getty images

Vendar samo orehi ne bodo dovolj

Koristne učinke orehov izpostavljajo številne raziskave, ki dokazujejo, da so odlični z vidika ohranjanja zdravja srca, vendar strokovnjaki opozarjajo, da nobeno živilo nima čudežnega učinka.

Tudi orehi sami po sebi ne bodo zagotovili zdravega srca in ožilja, lahko pa v kombinaciji z redno vadbo, zdravo in uravnoteženo prehrano ter zaužiti v zmernih količinah (približno sedem jedrc na dan) znatno prispevajo k temu, piše Harvard Health.