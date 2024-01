Trik, s pomočjo katerega telo lažje izkoristi hranljive snovi iz orehov

Običajno se pred uživanjem namaka mandlje in indijske oreščke, zadnje čase je takšen način vse pogostejši tudi pri običajnih orehih, piše Times of India.

Kot zatrjujejo prehranski strokovnjaki, so tako orehi še bolj zdravi.

Ti lupinasti plodovi so izjemno bogati s številnimi hranljivimi snovmi. V njih so zastopane omega-3 maščobne kisline, beljakovine, vlakna in mnogi vitamini ter minerali, denimo magnezij.

Njihova edinstvena sestava je blagodejna za zdravje možganov, srca, kože, las in organizma nasploh.

Običajno se pred uživanjem namakajo mandeljni in indijski oreščki. FOTO: Stockforliving Getty Images

Koristi namakanja

Orehi, tako kot drugi oreščki, vsebujejo tudi spojine, ki zavirajo delovanje prebavnih encimov in s tem otežijo prebavo teh plodov. Z namakanjem se ti nevtralizirajo, razgradijo se snovi, ki lahko ovirajo absorpcijo hranljivih učinkovin, zmehča se tekstura, s tem je olajšano uživanje, hkrati se izboljša okus plodov.

Tako se torej poveča izkoristek hranljivih snovi, saj te telo iz prepojenih orehov lažje absorbira, kar velja tako za omega-3 maščobne kisline kot vitamine, minerale in antioksidante, ki med drugim blažijo oksidativni stres in preprečujejo vnetja.

Ob tem so namočeni orehi prijaznejši do želodca, ta jih lažje prebavi, zato so manj verjetne prebavne motnje kot pri uživanju neobdelanih plodov.

Ne glede na vse, z njimi ni dobro pretiravati. FOTO: Nevarpp/Gettyimages

Kako jih namakati?

Tri do štiri orehe dnevno je količina, ki koristi zdravju, hkrati ne prinaša tveganja za višek kilogramov, saj so orehi zaradi maščob, ki jih vsebujejo, bogati z energijo, šest do osem ur pred uživanjem namakajte v vodi.

To nato odlijte in orehe pojejte samostojno ali jih dodajte jogurtu, kosmičem, solati, smutiju …