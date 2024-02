Tri živila, ki bi jih morali jesti vsi po 40

Upočasnjena presnova, hormonske spremembe, izguba energije in izčrpanost, zmanjšan libido ... Vse to so dejavniki, ki vplivajo na kakovost našega zdravja, ki ga s staranjem težko ohranjamo. Vendar pa obstaja zdravilo, ki ji pravimo preventiva.

Še posebej jo je zagovarjal oče moderne medicine Hipokrat s svojo znamenito izjavo o hrani kot zdravilu. Namreč, hranila, ki jih vnašamo v svoje telo, lahko močno vplivajo na naše počutje ali videz v procesu staranja. Še posebej za ženske. Po mnenju zdravstvenih strokovnjakov obstaja več živil, ki bi jih morali ljudje, starejši od 40 let, dodati svoji prehrani, da bi izboljšali splošno zdravje.

1. Jagode

Povečanje vnosa antioksidantov je lahko odličen način za spodbujanje bolj zdravega telesa po 40.

Prosti radikali lahko povzročijo poškodbe DNK, pospešijo proces staranja kože in spodbujajo vnetja, kar vse postane pomembno za ravnotežje, ko se staramo. Poleg tega je dodatna korist jagodičevja ta, da prispevajo k vnosu vlaknin, ki so pomemben dejavnik pri zdravem hujšanju. Zaradi vsega naštetega ne boste zgrešili, če boste nekaj pesti jagodičevja pojedli kot prigrizek ali pa jih dodali svojemu najljubšemu obroku z ovsenimi kosmiči ali jogurtom.

2. Oreščki

Velikokrat podcenjujemo moč, ki jo imajo oreščki in semena v prehrani in ena takih bogatih malic za starejše od 40 let so lahko orehi. So bogati z omega-3 maščobnimi kislinami, vitaminom E in cinkom, ki ohranjajo celice zdrave, jih ščitijo pred oksidativnimi poškodbami in zmanjšujejo vnetja. Uživanje teh oreščkov ne ščiti le pred prostimi radikali, ki lahko povzročijo poškodbe kože in gube, ampak je povezano tudi z nižjimi ravnmi holesterola LDL, kar pomaga pri preprečevanju bolezni srca. Redno žvečenje tega hrustljavega prigrizka lahko pomaga tudi pri ohranjanju zdravega krvnega tlaka in izboljšani presnovi.

3. Črni fižol

Fižol in stročnice so fantastične rastlinske beljakovine za vsakogar, vendar je črni fižol lahko še posebej dober zaradi dejstva, da lahko prepreči nekatere težave, ki se pojavijo v menopavzi. Bogat je namreč z magnezijem in kalijem, mineraloma, ki s staranjem ženske postaneta še pomembnejša. V menopavzi ženske izgubijo kar 20 odstotkov mineralne kostne gostote, kar močno poveča tveganje za osteoporozo. Približno 60 odstotkov magnezija v našem telesu je shranjenega v kosteh. Nujno je, da s svojo prehrano zaužijete dovolj magnezija in kalija tudi po menopavzi, saj je še posebej v teh letih večja verjetnost, da se soočite z višjim krvnim tlakom, zaradi česar ste izpostavljeni večjemu tveganju za hipertenzijo in bolezni srca.

Ne glede na starost pa je dajanje prednosti zdravi in ​​uravnoteženi prehrani ključnega pomena za zdravje. Med drugim to pomeni redno uživanje naštetih treh živil – se strinjajo strokovnjaki.