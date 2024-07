Tej divji rastlini pravijo superšpinača (zastonj jo lahko naberete povsod po Sloveniji)

Kaj imata skupnega špinača in kvinoja? Obe spadata v isto botanično družino amarantovk (Amaranthaceae). Pa veste kaj še? Obe imata zanimivo sorodnico, ki je izredno okusna in zdravilna. Govorimo o beli metliki, ki slovi tudi kot »superšpinača«.

Bela metlika (Chenopodium album) človeka spremlja že od pradavnine, saj je uspevala po vsej Evraziji. To vemo, ker so arheologi našli njene ostanke med drugim tudi v črevesju mumificiranega trupla na Danskem, znanega pod imenom Mož iz Tollunda, ki naj bi živel v 4. stoletju pred našim štetjem.

V stoletjih je njena raba povečini zamrla, in čeprav je pri nas v naravi in na vrtovih ter njivah še vedno razširjena, se je drži oznaka, da je nepotrebni plevel. To je velika škoda, saj si lahko z belo metliko obogatimo prehrano in lajšamo določene zdravstvene težave.

V nekaterih državah po svetu, denimo v Indiji, se tega zelo zavedajo, v ajurvedi velja celo za protivnetno rastlino, zato metlike ne zatirajo, ampak je našla pot v številne jedi in zdravilne pripravke.