Strokovnjakinja svari: pitje vode pred spanjem resno ogroža zdravje

Ashley Hainsworth, svetovalka na področju spanja, je pojasnila, da čeprav je pomembno, da ves dan pijete dovolj vode, lahko pitje prevelikih količin, zlasti pred spanjem, moti spanec in oslabi imunski sistem. Dejala je, da vaša notranja »ura« nadzoruje različne funkcije, vključno s tem, koliko tekočine imate v telesu.

»Hidracija zgodaj v dnevu je ključnega pomena, da telesu zagotovimo dovolj časa za predelavo tekočin in zmanjšamo verjetnost motenj ponoči,« pravi. Opozorila je, da pitje veliko vode v času, preden se odpravite v posteljo, lahko povzroči, da vaše ledvice proizvedejo več urina, kar povzroči večkratne obiske stranišča. To lahko zmoti naravni cikel spanja, kar lahko dolgoročno škodi zdravju.

Hidracija zgodaj v dnevu je ključnega pomena. FOTO: Depositphotos

Poudarila je, da prekinitve spanja motijo globok in krepčilen spanec, potreben za optimalno fizično in duševno zdravje. »Nenehne motnje v ciklu spanja, zlasti zaradi pogostih odhodov na stranišče, niso le nadloga - so resna grožnja splošnemu zdravju,« je dejala. »Lahko povzročijo več stresa, oslabljeno kognitivno funkcijo, oslabljen imunski sistem in celo povečano tveganje za kronične bolezni, kot so srčno-žilne težave in sladkorna bolezen. Čas je, da damo prednost neprekinjenemu počitku."«

Kdaj piti vodo?

Najboljši čas dneva za pitje večjih količin vode naj bi bil dopoldan in čez dan. »Začnite s hidracijo zgodaj zjutraj in ohranite enakomeren vnos čez dan. Tako je manj verjetno, da boste zvečer čutili potrebo po prekomernem pitju tekočin,« pravi Hainsworthova.

Najboljši čas dneva za pitje večjih količin vode naj bi bil dopoldan in čez dan. FOTO: Romolotavani Getty Images/istockphoto

Predlaga manj pitja v času pred spanjem: »Dve uri pred spanjem postopoma zmanjšajte vnos tekočine. To bo vašemu telesu omogočilo dovolj časa, da predela tekočino, kar zmanjša tveganje za motnje ponoči. Priporočljivo je tudi, da se pred spanjem izogibate alkoholu ali kofeinu, ki ga pogosto najdemo v čaju, kavi in nekaterih gaziranih pijačah. Tako kofein kot alkohol lahko vplivata na spanec,« je opozorila Hainsworthova.

»Te pijače delujejo kot diuretiki, saj povečujejo proizvodnjo urina. Priporočljivo je, da omejite njihovo uživanje, zlasti v urah pred spanjem.« Poudarja tudi pomen dosledne vodne rutine za optimizacijo spanja. »Ustvarjanje kulture pitja vode, ki je usklajena z ritmom vašega telesa, je ključna. Hitro se odzovite na žejo, še posebej zgodaj čez dan.«

»Ne gre samo za to, koliko pijete, ampak kdaj in kako. S premišljenim pristopom k pitju vode lahko izboljšate kakovost spanja in splošno zdravje.«