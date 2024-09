Širi se bolj nalezljiv virus

Povišana temperatura, kašelj, izguba okusa ali voha, težko dihanje, utrujenost, glavobol, boleče grlo, zamašen nos ali izcedek iz nosu, izguba apetita, driska, slabost: to so simptomi nove, močnejše različice koronavirusa, ki se širi po Evropi in svetu. Virus, kombinacija dosedanjih različic KS.1.1 in KP.3.3, povzroča simptome, podobne prehladu in gripi. Večina si opomore v nekaj tednih, nekateri pa potrebujejo hospitalizacijo.

O različici poročajo iz zahodne Evrope, prvič so jo identificirali junija v Nemčiji, od takrat se je pojavila na Nizozemskem in Danskem, tudi v Združenem kraljestvu, zaznali so jo v Aziji in v ZDA; širi se zelo hitro in bi se lahko zaradi mutacij še razširila ter po mnenju strokovnjakov v nekaj mesecih postala prevladujoča. Cepiva so prilagojena (posodobljena bolje ustrezajo novim različicam), sicer ne za to konkretno različico, ki se je razvila iz podrazličic omikrona in se, se zdi, hitreje oziroma laže prenaša in širi, a naj bi vseeno pomagala preprečiti najhujše primere. Na Danskem in v Nemčiji zaznavajo močno rast obolelih, a koliko zbolelih je, je težko oceniti, saj obveznega testiranja kot nekoč ni več, manj je tudi samotestiranja, to velja tudi za Slovenijo; te podrazličice pri nas menda še ni. Poleg tega je XEC šele začel svojo pot in bi lahko trajalo več tednov, tudi mesecev, preden bi lahko povzročil nov val okužb.

Cepljenje proti RSV

V jesensko-zimskih mesecih lahko pričakujemo dodaten porast covida-19, pa tudi naraščanje števila bolnikov z gripo, respiratornim sincicijskim virusom in drugimi virusnimi respiratornimi okužbami. Na cepilni točki UKC Ljubljana so v tem tednu začeli cepiti proti respiratornemu sincicijskemu virusu. Cepivo je namenjeno nosečnicam za preprečevanje okužbe pri novorojenčkih v prvih mesecih življenja in starejšim od 60 let s pridruženimi boleznimi. RSV je zelo pogost virus, širi se z dotikom, poljubljanjem, rokovanjem z okuženo osebo, pa tudi s kužnimi kapljicami, ki nastanejo pri kašljanju ali kihanju; je najpogostejši povzročitelj akutnega bronhiolitisa majhnih otrok, pri preostalih praviloma povzroča blažje prehlade. Čez kakšen mesec se bo mogoče cepiti tudi proti gripi; cepljenje proti gripi je zlasti priporočljivo za kronične bolnike, starejše osebe, majhne otroke (od 6 mesecev do 2 let starosti), nosečnice ter osebe z izjemno povečano telesno težo.

Ta različica se laže in hitreje širi. FOTO: Niserin/Getty Images