Sedem preprostih načinov za razstrupljanje telesa

Zdi se, da so božično-novoletna praznovanja že daleč za nami, a v bistvu organizem še vedno čuti posledice vseh mogočih zabav ter z njimi povezanih jedač in pijač.

Ne bo torej škodovalo, če mu boste namenili malo več pozornosti z vidika čiščenja, oziroma razstrupljanja.

Res je, da posebni drastični ukrepi in pripravki niso potrebni, saj je naše telo čudovit ustroj in tudi za detoksikacijo poskrbi samo, a malce pomoči vendarle pride prav.

S tem se strinja prehranska strokovnjakinja Mugdha Pradhan in za abplive.com niza sedem enostavnih korakov za detoksikacijo po praznikih.

Omejite alkohol

Vsaj nekaj dni po praznikih se mu je najbolje povsem izogniti.

Sploh alkoholu v kombinaciji s prečiščenimi rastlinskimi olji ali sladkorjem, oboje znatno obremeni jetra in prebavne organe.

Pitje dovolj tekočine

Vedno, zlasti pa po dneh, ko je bilo vsega dobrega malo ali veliko preveč, je treba skrbeti za dobro hidratacijo in na dan zaužiti vsaj dva litra vode ali nesladkanih zeliščnih čajev.

Za še boljše učinke vodi zjutraj dodajte nekaj kapljic soka limone.

FOTO: Shutterstock

Ne pozabite na elektrolite

Alkohol spodbuja izločanje elektrolitov iz telesa in treba je nadomeščati magnezij, natrij in kalij.

Eden od načinov za to je kombinacija ščepca rožnate (ali običajne soli) in kokosove vode.

Poskrbite za hranila

Praznična hrana je velikokrat skopa s pomembnimi vitamini, zato je po praznovanjih priporočljivo uživati več teh, zlasti vitamine B kompleksa.

FOTO: Gettyimages

Obiščite savno

Drži, da se v savni z znojenjem skozi kožo izloča večinoma voda, a vendarle tudi nekaj v telesu prisotnih strupov, zlasti savna po neprespanih nočeh, težki hrani in zdravicah z alkoholom, pomaga do lepše kože.

FOTO: Povozniuk/Gettyimages

Jejte lahko in zdravo hrano

Postenje je priljubljen način za detoksikacijo, a lahko telesu povzroči dodaten stres.

Namesto tega jejte lahko, zdravo in doma pripravljeno hrano ter se izogibajte predelanim živilom.

Privoščite si dovolj počitka, spanca in gibanja

To je najpomembnejše in temu bi morali slediti vse leto. Poskusite spati vsaj sedem ur, si vzeti čas samo zase in se vsaj pol ure na dan gibati v naravi.

FOTO: Depositphotos

Na takšen način bo telo lažje opravljalo vse svoje naloge in se vrnilo v običajne tirnice.