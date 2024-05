Resnica o zdravju: s tem si lahko podaljšate življenje

Ohranjanje zdravega načina življenja ni tako zastrašujoče, kot se sliši. Z majhnimi koraki in vsakodnevnimi navadami lahko sčasoma obrnete svoje življenje na bolje.

1. Vzemite potrebne vitamine

Prehranski dodatki lahko vsebujejo vitamine in minerale, ki so bistveni za vaše zdravje. Ne glede na to, kako zdravo jeste ali kakšni dieti sledite, bo vaše telo težko dobilo vsa hranila, ki jih potrebuje.

Raziščite svoje možnosti in poiščite multivitamin, ki ustreza vašim potrebam in podpira vaše zdravje, vsako leto pa vam pripada tudi brezplačni preventivni pregled krvi, s katerim lahko ugotovite, česa vam primanjkuje.

2. Privoščite si nekaj časa v samoti

Preživljanje časa v družbi samega sebe je lahko izjemno koristno za vaše duševno zdravje, povezujejo pa ga tudi z manj stresa, boljšimi medosebnimi odnosi in zvišano produktivnostjo.

3. Poskusite nekaj novega

Pridružite se knjižnemu klubu, prijavite se na tečaj lončarstva, začnite igrati instrument. Vsaj enkrat na mesec poskusite nekaj novega. Če se boste v življenju osredotočali na učenje, bo vaš um bolj živahen in aktiven.

4. Poskrbite za preventivo

Dvakrat letno obiščite svojega zobozdravnika, poskrbite za letne preglede pri zdravniku in se dogovorite za priporočene preglede za svojo starostno skupino. Naj bo vaše zdravje na prvem mestu.

5. Vzemite si čas za prijatelje in družino

Preživljanje časa s prijatelji in družino se morda ne zdi najboljši nasvet za dobro počutje, vendar je ključnega pomena. Ljudje smo družabna bitja in se pri duševni, čustveni in fizični pomoči zanašamo na druge. Čas, ki ga preživite s svojimi najdražjimi, vam lahko pomaga ublažiti stres, povečati samozavest in vodi k bolj pozitivnim odločitvam.

Če se boste v življenju osredotočali na učenje, bo vaš um bolj živahen in aktiven. FOTO: Peopleimages Getty Images

6. Poskrbite za svojo kožo

Vsakodnevna rutina za nego kože vam lahko pomaga ohraniti splošno zdravje kože ali odpraviti težave, kot so akne, brazgotine ali temne lise. Poiščite čistilo, serum, vlažilno kremo in kremo za sončenje ter dajte svoji koži nego, ki si jo zasluži. Videti boste bolj sveže in mladostno. Koža je vaš največji organ, zaščitite jo.

7. Omejite ekran pred spanjem

Svetloba, ki jo oddajajo zaslon, lahko povzroči nespečnost in posledično še druge zdravstvene težave. Pospravite telefon ali prenosnik vsaj eno uro pred spanjem, da se pripravite na dober spanec.

8. Upravljajte s svojim denarjem

Denarne skrbi so za marsikoga pogosto velik vir stresa, ta pa je povezan s številnimi boleznimi. Varčevanje za prihodnost, hipoteke na nepremičnine in odplačevanje posojil ... Ustvarite si prednostni seznam in določite realen proračun, da si olajšate življenje.

9. Vzemite si trenutek za hvaležnost

Pogosto se osredotočamo na tisto, česar nam v življenju manjka, namesto da bi se osredotočali na stvari, ki jih imamo. Najdite miren trenutek in pomislite, kaj vse imate in kaj vse ste dosegli. Bodite hvaležni za male stvari.