Storite to in vaše življenje bo veliko boljše

Ohranjanje zdravega življenjskega sloga je lahko včasih prevelik zalogaj, še posebej, ko se spopadate z izzivi vsakdanjega življenja.

A velikokrat so prav najmanjše spremembe tiste, ki imajo največji učinek in delujejo dolgoročno.

1. Začnite dan s kozarcem vode

Vaše telo med spanjem preživi kar nekaj ur brez hidracije. Če zjutraj popijete poln kozarec vode, lahko telesu pomagate pri prebavi, odplaknete toksine, izboljšate zdravje kože in se napolnite z energijo.

2. Začnite z nečim pozitivnim

Zbudite se in naredite nekaj, kar vas navdihuje, na primer postavite si nekaj izvedljivih dnevnih ciljev, napišite, za katere stvari ste hvaležni, ali pojdite na kratek sprehod. Ne glede na to, ali je produktivno ali sproščujoče: že zjutraj lahko začnete gojiti pozitivne misli.

3. Naspite se

Spanje je pomembno prav toliko kot zdrava prehrana in vadba. Lahko ima velik vpliv na vaše počutje, od večje produktivnosti in koncentracije do podpore splošnemu zdravju.

4. Pojdite na svež zrak

Ne glede na to, ali greste ven, da se malo razgibate ali berete knjigo na soncu, si morate vzeti vsaj 30 minut na dan, da dobite nekaj vitamina D.

5. Gibajte se ves dan

Uporabite stopnice namesto dvigalo, večkrat se sprehodite sem ter tja po pisarni, v službo pa se odpravite s kolesom. Gibanje je bistvenega pomena, saj pospeši metabolizem in vas posledično napolni z energijo.

Kaj vas v resnici osrečuje? FOTO: Shutterstock

6. Štejte korake

S tem boste lažje ugotovili, koliko ste se dejansko gibali čez dan, morda boste celo dobili spodbudo za kakšen dodaten sprehod ali pa si boste zastavili cilj, da vsak dan naredite določeno število korakov.

7. Poskrbite za počitek svojih oči

Oči se zlahka utrudijo, ko ste nenehno osredotočeni na razne zaslone. Zmanjšajte tveganje za utrujenost oči tako, da za vsaj 20 sekund v 20-minutnih intervalih pogledate stran od računalnika, nekam v daljavo.

8. Jejte polnovredno hrano

To so živila iz ene same sestavine, ki so nepredelana in brez aditivov. Če v svoj dan vključite takšno hrano, lahko izboljšate svoje zdravje, uravnavate telesno težo in se napolnite z energijo.

9. Malicajte pametno

Hitro se zgodi, da vas popade lakota in posežete po najbližji stvari - čipsu, piškotih, čokoladi ... Poskrbite, da vam prigrizki ne slabšajo tako fizičnega kot mentalnega počutja. Priskrbite si nesoljene oreščke, narezano zelenjavo in humus, kakšen jogurt ali temno čokolado. Grizljajte te zdrave prigrizke (seveda v manjših količinah) in počutili se boste veliko bolje kot po predelanih različicah.