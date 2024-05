Resnica o sladkorju, MSG-ju in razstrupljanju: »To je izmišljeno ...«

Ne verjemite vsemu, kar ljudje govorijo, marsikaj je namreč napihnjeno ali v celoti izmišljeno! Mnogi miti so posledica lažnega marketinga podjetij, ki vas poskušajo prepričati, da kupite prav njihov izdelek.

Tako so pred nekaj desetletji oskrunili »dobro ime« soje (ki je, mimogrede, sorodnica fižola, največ pa je pojedo rejne živali), prepričali so vas, da dlake po britju hitreje rastejo in da je MSG čisti strup. A kaj je res?

Mit 1: Alkalna živila izboljšajo zdravje in zmanjšajo kislost telesa

Čeprav je »alkalna dieta« na splošno precej zdrava – spodbuja uživanje sadja, zelenjave in rastlinske hrane, medtem ko omejuje predelano hrano – je mišljenje, da lahko pomaga nevtralizirati kislost telesa, napačno.

Dejstvo je, da je kri rahlo alkalna, medtem ko je želodec kisel, s čimer razgradi hrano. Živila, ki jih jeste, ne vplivajo na način, kako se vaše telo alkalizira ali uravnava kislost.

To počnejo ledvice in pljuča – nadzorujejo kislinsko-bazično ravnovesje organizma in ohranjajo konstanten pH v krvi. Če jih ne bi, bi bili zelo resno bolni.

Mit 2: MSG povzroča raka

Priljubljeni ojačevalec okusa je prišel na slab glas zaradi domnevne povezave z različnimi zdravstvenimi težavami, od migrene do raka. Vendar pa raziskovalci še do danes niso našli nobenih dokazov, da je mononatrijev glutamat (MSG) dejansko povezan s temi boleznimi.

MSG je kombinacija natrija in aminokisline glutamat, ki je ena najbolj razširjenih aminokislin v naravi. Glutamat lahko najdemo v paradižnikih, sirih, gobah, morskih algah in soji.

Prekomerni vnos glutamata bi lahko poškodoval živčne celice in možgane, vendar v velikih količinah ne more prestopiti pregrade med krvjo in možgani. Manjše težave imajo le tisti, ki so na to sestavino občutljivi - a tudi jagodam se izognete, če ste nanje alergični.

Namesto da se osredotočate na to, ali nekaj vsebuje MSG, je bolj koristno pogledati splošno hranilno vrednost nekega živila - predelana hrana, kot so instant rezanci, je nezdrava, z ali brez glutamata.

Mit 3: Uživanje preveč sladkorja povzroča sladkorno bolezen

V nasprotju s splošnim prepričanjem sladkor ne povzroča diabetesa. Če zaužijete preveč sladkorja, se lahko zredite, prekomerna teža pa poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2.

Najboljši način za zmanjšanje tveganja je spremljanje telesne teže. To pomeni, da ne le zmanjšate količino sladke hrane, ki jo zaužijete, ampak tudi pazite na vnos mastne hrane in se redno gibate.

Obstaja več dejavnikov, ki povzročajo sladkorno bolezen tipa 2: Prekomerna telesna teža ali debelost

Fizična neaktivnost

Inzulinska rezistenca, stanje, pri katerem mišične, jetrne in maščobne celice inzulina ne uporabijo učinkovito

Genetski vzroki

Mit 4: Dobro se je razstrupljati, da telo očistite toksinov

Razstrupljevalne diete, sokovi in tretmaji so izjemno priljubljeni, vendar je sama ideja, da lahko razstrupljamo lastno telo, mit. Z medicinskega vidika nikomur ni treba razstrupljati svojega organizma, saj se telo toksinov znebi samo.

Če bi se toksini res kopičili v naših telesih, ne da bi jih bili sposobni izločiti, bi bili že mrtvi ali pa bi potrebovali resen medicinski poseg.

Zato ni nobene potrebe po dietah, pijačah ali tabletah za »očiščenje« ali »razstrupljanje« telesa. Najboljši način za stimulacijo procesa razstrupljanja vašega telesa bi bila verjetno skrb za jetra in ledvici, ki so glavni razstrupljevalni organi.

Če želite skrbeti zanje, se izogibajte predelani in pakirani hrani, omejite vnos sladkarij, mastne hrane in alkohola in ne pozabite piti dovolj vode.

Mit 5: Rjavi sladkor, med in javorjev sirup so bolj zdravi od sladkorja

Našteta sladila niso nič bolj zdrava od rafiniranega sladkorja – vsa vsebujejo »prazne« kalorije in komaj kaj hranil. Čeprav lahko nerafiniran sladkor vsebuje nekatere minerale, kot so kalcij, železo in kalij, jih vsebuje le v sledovih in zanemarljivih količinah.

Ti »bolj zdravi« sladkorji nimajo nobene pomembne hranilne vrednosti v primerjavi z rafiniranim belim sladkorjem, vsi pa so si podobni po kalorijah. Paziti morate na vnos sladkorja, ne glede na to, za katero vrsto gre.