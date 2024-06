Oče je preprodajal droge, mama je bila prostitutka, ona je osvojila najslavnejšega nogometaša

S Christianom Ronaldom sicer nista poročena, a nedvomno uživa vse privilegije žene enega najbogatejših športnikov na svetu.

30-letna Georgina Rodriguez je nekdanja manekenka, plesalka in vplivnica, njena zveza z nogometašem pa jo je popeljala v življenje, kjer ji ni treba skrbeti za denar.

A Georgini med odraščanjem bilo prizaneseno in otroštvu je doživela marsikaj.

Kdo so njeni starši?

Njen že pokojni oče je bil Argentinec, mama Španka. Jorge Rodriguez je bil preprodajalec kokaina in marihuane in je zaradi tega več let presedel v zaporu, piše The Sun.

Leta 2003 je bil obsojen na deset let zapora, ko je skušal za 120 000 evrov vredna mamila iz Španije prepeljati v Francijo. Izpuščen je bil leta 2008.

Kasneje je bil ponovno zaprt zaradi tihotapljenja smole marihuane iz Maroka v Španijo. Izpuščen je bil leta 2013.

Star 70 let je za posledicami kapi, ki jo je doživel leta 2016 umrl leta 2019.

Njena mama je Ana Maria Hernandez, ki naj bi živela v Italiji. O njej ni veliko znanega, je pa Georginina prijateljica Rosario za Socialite TV povedala nekaj več o paru:

»Jorge in Ana Marija sta se domnevno spoznala v klubu, ki je bil njegova last. Georgina se jima je rodila v prvem letu zveze.

Ana Maria je počela vse, da bi preživljala svojo družino,« je povedala Rosario in namignila na prodajanje telesa prijateljičine mame.

Z družino se ne razume

Georgina ima danes vse, ne razume pa se dobro s svojo družino. Njena polsestra Patricia Rodriguez je v enem od intervjujev povedala:

»Slišala sem govorice, da se me sramuje, da se mi posmehuje in uživa v moji situaciji. Finančno mi ne pomaga,« je zaupala za Socialite TV.

Sestro je označila za hinavko in zlo osebo, zase pa zatrdila, da ni konfliktna:

»Nisem človek, ki bi imel rad spore, nočem se jeziti nanjo, a mislim, da bi se morali pogovoriti in zaključiti s tem.«

Georgina njenih izjav ni komentirala.

Kdo je Georgina Rodriguez?

Čeprav rojena v Argentini je odraščala v Jaci, mestu na severovzhodu Španije. Sprva se je ukvarjala s plesom, potem je postala manekenka. V Veliki Britaniji je študirala angleščino.

Z Ronaldom sta se prvič srečala leta 2016 v trgovini Gucci v Madridu, kjer je delala kot prodajalka.

Postala sta par in leta 2017 sta dobila hčerko Alano Martino, leta 2022 še Bello Esmeraldo, je pa med nosečnostjo umrl dekličin brat dvojček Anhel.

Georgina skrbi še za Ronaldove otroke, ki so mu jih rodile nadomestne mame: Chirstiana mlajšega in dvojčka Matea Ronalda ter Evo Mario.

Čeprav se stalno pojavljajo govorice, da sta se poročila (nazadnje, da sta v zakon stopila med skromnim obredom v Maroku) jih je par vedno zanikal.