Rastlinsko da, vendar … prehrambni in vadbeni trendi za leto 2024

Tudi z vidika zdravja, prehrane in vadbene rutine se vsako leto pojavljajo novi trendi. Leta 2023 je bil poudarek na duševnem zdravju, priljubljena sta bila magnezij in zdravilo ozempic. Vsi so hodili na fitnes ter polnili krožnike s pisano množico rastlin.

Kaj pa se nam obeta leta 2024? Miss7 takole povzema najopaznejše smernice.

Živila rastlinskega izvora kot vir beljakovin

Kar zadeva prehrane, so živila rastlinska izvora na veljavi pridobivala že leta 2023, še večji razpon bodo doživela v letu pred nami, vendar bo glede na lansko leto prišlo do odstopanja.

Prehranska strokovnjakinja Jackie Newgent je za Forbes povedala, da bo večina namesto predelanih rastlinskih živil, izbirala nepredelana. Večji poudarek bo na sveži zelenjavi, stročnicah, lupinastih plodovih, semenih in drugih rastlinah.

»Tako imenovano lažno meso bo izgubljalo privlačnost, saj ga vse več potrošnikov prepoznava kot visoko predelano hrano,« dodaja prehranska strokovnjakinja Carolyn O’Neil.

Vendar to ne pomeni popolnega zatona tako imenovanega rastlinskega mesa: »Vedno se išče nove možnosti za alternative mesnim živilom, ki bi bile zasnovane na rastlinski bazi,« je prepričana dietetičarka Kara Collier, ki dodaja, da so prehranski strokovnjaki glede teh izdelkov sicer skeptični, so pa tržno in marketinško zanimivi ter popularizirani do stopnje, ko jih ni mogoče povsem izriniti s polic.

Beljakovine

Posebna pozornost bo po mnenju O'Neilove namenjena iskanju dobrih virov rastlinskih beljakovin. Toby Amidor, dietetičarka, ob tem napoveduje še nekakšno vrnitev ribe, ki bo postala eden najbolj priljubljenih virov teh snovi.

Prehranska strokovnjakinja Felicia Stoler na tem mestu opozarja, da tudi z beljakovinami ne bi smeli pretiravati, kar se sicer pogosto zgodi pri uživanju raznih proteinskih praškov. Beljakovine je bolje dobivati iz običajnih živil, kot so lupinasti plodovi, stročnice in semena, saj ti vsebujejo tudi vlakna in z njimi je nemogoče prekoračiti dnevno priporočen odmerek.

Poudarek bo na nepredelani hrani. FOTO: Arx0nt/Gettyimages

Za vse, ki se ne izogibajo živalskim živilom, so nepogrešljiva jajca, mleko in mlečni izdelki ter v zmernih količinah meso.

»Beljakovine bodo zaradi vpliva na mišice in vitkost še vedno v ospredju, je pa treba vedeti, da obstaja slaba stran pretiravanja z njimi, zlasti, kadar na račun beljakovin trpi vnos drugih hranljivih snovi,« opozarja O'Neilova.

Zdrava in uravnotežena prehrana

Stroge in omejevalne diete, kot je denimo ketosnka in podobne, bodo kaj lahko postale predmet zgodovine. Namesto teh v ospredje stopajo zdravi ter uravnoteženi načini hranjenja, ki so veliko bolj fleksibilni in prijazni do telesa.

Eden od njih je mediteranski način prehranjevanja.

»Privlačnost mediteranske prehrane bo še rasla, saj se bodo ljudje vse bolj zavedali dolgoročnega učinka prehrane na telo in tudi pomena užitka pri prehranjevanju.

Skratka, pomembna bosta dober bosta okus in pozitiven vpliv na zdravje, z vidika obojega zaradi sestave prednjači mediteranska dieta in ne kratkotrajni režimi prehranjevanja,« je povedala O'Neilova.

Trajnost

Prehranska strokovnjakinja Jackie Newgent pojasnjuje, da bo vse večji poudarek na trajnostnem poljedelstvu, ekološki embalaži in drugih praksah, ki v manjši meri bremenijo okolje.

Stolerjeva napoveduje še predelavo že uporabljene hrane in s tem manj zavrženih živil.

Skupinski treningi

Po pandemiji kovida se vse več ljudi odloča za skupinske treninge. Ti imajo več prednosti, ena od njih je nedvomno družabni vidik, zato bodo v ospredju tudi v prihajajočem letu.

Kljub individualnejšemu pristopu bo še vedno priljubljena skupinska vadba. FOTO: Gradyreese/Gettyimages

Prehranski dodatki

Vse strokovnjakinje se strinjajo, da bodo razni prehranski dodatki postali še bolj priljubljeni, med njimi za leto 2024 izpostavljajo sledeče:

keratin

ašvaganda

berberin

macha

gobe in gobe v prahu

kolagen

morske alge

dodatki s koencimom

magnezij

vitamin D

dodatki za zdravje možganov

astaksantin (antioksidant)

holin ali vitamin B4.

Še vedno bodo priljubljena prehranska dopolnila. FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Individualen pristop k zdravju

Po predvidevanjih strokovnjakinj bo vse več ljudi pozornost namenjalo živčnemu sistemu, spanju, nadzorovanju stresa, čustvenemu zdravju, osredotočenost bo na individualiziranih tretmajih in spremljanju zdravja s pametnimi urami.

Čeprav se na družabnih omrežjih pojavljajo različni moderni pristopi, strokovnjaki izpostavljajo osebnega, po nasvetu zdravnika in ne vplivnic ter vplivnežev.

»Kar zadeva zdravja, ni čudežnega napitka. Torej ne iščite hitrih rešitev, saj te ne bodo prinesle dolgotrajnih rezultatov.

Če naj bi bilo nekaj dobro za vse, najbrž ni tako idealno, kot se zdi na prvi pogled in bi se morali prižgati alarmi.

Vsako telo je zgodba zase, vsak ima specifične potrebe tako z vidika prehranjevanja kot s stališča vadbe,« za konec izpostavlja prehranski strokovnjak James Collier.