Najboljša zelenjava za močno odpornost

Zelena listnata zelenjava je eden od načinov, ki pomaga do boljše odpornosti, saj vsebuje mnoge vitamine, minerale, antioksidante in druge snovi, ki pomagajo v zaščiti pred takšnimi in drugačnimi okužbami.

Zdrava je vsa zelena zelenjava, pa vendar je v tej skupini osem predstavnikov, ki slovijo po najboljših učinkih in bi jih tudi, oziroma zlasti, pozimi morali večkrat vključiti v prehrano.

Špinača

Špinača je, po zaslugi zamrzovanja lahko na voljo vse leto. Je odlična sestavina prehrane, saj vsebuje veliko železa, kalcija, kalija in vitaminov B6, C ter K. Ob tem je še bogat vir antioksidantov, ki nižajo tveganje za številne bolezni.

Najboljša je sicer surova, a ker je pozimi za takšno manj možnosti, je uporabna tudi zamrznjena in na hitro prekuhana ali blanširana.

Špinača zaradi hranljivih ne varuje le pred vnetnimi ali virusnimi okužbami, temveč niža tudi tveganje za sladkorno in degenerativne bolezni, kot je denimo Alzheimerjeva.

Ohrovt

Ohrovt sodi med zelenjavo, ki je tudi pozimi na voljo sveža. Nizke temperature mu ne škodujejo, obstaja več vrst ohrovta, vse vsebujejo veliko železa, kalcija, magnezija, fosforja, kalija, cinka, bakra, mangana in selena, so tudi odličen vir mnogih vitaminov, med njimi vitaminov A, B kompleksa, E, C in K.

Najbolje je jesti surovega ali kuhanega na pari, dolga toplotna obdelava uniči nekatere v njem prisotne zdravilne snovi.

Brstični ohrovt je zvezda zimske prehrane. Gettyimages

Blitva

Tretja po izboru prehranskih strokovnjakov je blitva. Tudi ta je, tako kot špinača, vsaj v zamrznjeni obliki na voljo vse leto in vsebuje številne vitamine, med drugim A in C.

Samo 175 gramov blitve pokrije dnevne potrebe telesa po vitaminu K, ki je ključen za pravilno strjevanje krvi in za zdrave kosti.

V blitvi so še številni pomembni minerali, kot so baker, kalij in kalcij.

Raštika

Gre za listnato vrsto ohrovta, a si zasluži posebno pozornost.

Vsebuje namreč veliko vitaminov A in C ter minerale kalcij, železo, cink, baker in selen, ob tem je še dober vir vlaknin.

Rukola

Zelena zelenjava malce grenkega in pikantnega okusa je odlična kot dodatek solatam ali sendvičem. Na jedilnikih je že vse od časa Rimljanov, bogata je z nitrati, ki dokazano pozitivno vplivajo na športne rezultate, v njej je še veliko vitaminov C in K ter kalcija in polifenolov.

Rokola se poda v sendviče in solate. FOTO: Gettyimages

Rimska solata

Rimska solata je sorta solate, ki zraste v glavo s čvrsto sredico. Je blagega okusa in polna hranljivih snovi.

Je dober vir vitaminov in mineralov kot so vitamini A, K, C in folne kisline, vse te snovi so nepogrešljive za dobro splošno zdravje.

Zaradi sestave zmanjšuje tudi tveganje za srčne bolezni, za možgansko kap, za sladkorno bolezen tipa dve in za raka na črevesju.

Vodna kreša

Vodna kreša ne samo, da je posebnega okusa, njeni drobni listki skrivajo tudi veliko vitaminov A, B6, B12 in C ter mnogo antioksidantov.

Zanimivo je, da vodna kreša vsebuje več vitamina C od pomaranče, več kalcija od mleka, več železa od špinače in več folne kisline od banane.

Vodna kreša sodi med najbolj zdravo zelenjavo. FOTO: Gettyimages

Kitajsko zelje

Ta vrsta zelja je uporabna v juhah, solatah, prikuhah ali kot priloga.

Kitajsko zelje je bogato z vlakninami, vitamini, minerali in antioksidanti. Dobro je za zdravje kosti, za močno odpornost, za zdravje vida, srca, za zdrav krvni tlak in ščiti pred nekaterimi oblikami raka.

Uravnotežena prehrana je nepogrešljiva za dobro zdravje, z umestitvijo prej nanizane zelenjave pa boste še dodatno poskrbeli za močno odpornost ter za nižje tveganje za številne kronične bolezni, je za časopis Conversation zapisal Swrajit Sarkar, predavatelj prehranskih znanosti na londonski univerzi City.