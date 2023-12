Najboljša živila proti napihnjenosti

Lahko so tudi kazalniki določenih bolezni, je pa res, da so največkrat posledica uživanja določenih živil, kajti nekatera spodbujajo napenjanje in vetrove. Seveda so pa tudi takšna, ki ne povzročajo omenjenih težav. Nekaj slednjih niza Health.com

Riž

Škrob v krompirju in koruzi lahko izzove napenjanje. Edini škrob, ki takšnega učinka na telo nima, je škrob iz riža.

Banane

Ena srednje velika banana vsebuje devet odstotkov dnevno priporočene količine kalija. S tem elementom bogata hrana uravnava količino soli v telesu, spodbuja izločanje odvečnih tekočin ter tako preprečuje tudi napihnjenost.

Druga, s kalijem bogata živila so še: rozine, suhe marelice, špinača, pomaranče.

S kalijem bogata hrana spodbuja izločanje tekočine iz telesa. FOTO: Bhofack2/Gettyimages

Papaja

V papaji zastopan encim papain spodbuja presnovo beljakovin in s tem olajša delo prebavilom, kar pomeni, da hrana hitreje potuje skoznje in je manj verjetnosti za napenjanje in vetrove.

Hkrati so v papaji še vlaknine, ki skrbijo za dobro in pravilno delovanje prebavil.

Ananas

Še en tropski sadež, sestavljen pretežno iz vode, ki skrbi za hidratacijo in preprečuje napenjanje, za kar je zlasti zaslužen v njem prisoten encim bromelain, ki tako, kot papain pomaga pri presnovi beljakovin.

Ananas sodi med sadje, ki ne napenja. FOTO: Regreto/shutterstock

Lanena semena

Imajo prav čudežno moč, saj spodbujajo prebavo, blažijo krče in napenjanje in so nepogrešljive za zdrava prebavila. Dodajte jih smutijem solatam, juham ali jih drugače vključite v prehrano, saj so koristna tudi zaradi visoke vsebnosti zdravih maščob.

Probiotični jogurti

Probiotiki so snovi, ki v črevesju skrbijo za bakterijsko ravnovesje in s tem preprečujejo napenjanje. Kadar se pojavi neravnovesje v črevesni mikroflori, so vetrovi in napihnjenost občutnejši, s primerno hrano, denimo z jogurti in drugimi viri probiotikov, pa je temu mogoče izogniti.

Jogurt je zaveznik dobre prebave. FOTO: Gettyimages

Ingver

Koristen je za prebavo, vsebuje encim zingibain, ki pomaga pri presnovi beljakovin ter preprečuje napihnjenost in vetrove. Če vas že mučijo, si privoščite skodelico ingverjevega čaja ali pogrizljate njegovo korenino.

Cimet

Začimba, polna antioksidantov s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje, med drugim zagotavlja dobro prebavo in preprečuje težave z njo, kot so vetrovi in napihnjenost.

Metin ali kamilični čaj

Oba sta zaveznika dobre prebave, saj pomirjata prebavila, spodbujata prebavo in blažita ali preprečita krče ter napenjanje.

Kamilični čaj pomirja prebavila. FOTO: George Dolgikh/Shutterstock

Še za konec

Razlogi za napihnjenost in vetrove so res različni, največkrat pa tičijo v hrani in s premišljeno sestavljenim jedilnikom je tveganje za to prebavno težavo mogoče znatno zmanjšati ali celo povsem odpraviti.

Če kljub tovrstni prevetritvi težave vztrajajo, pa obiščite zdravnika.