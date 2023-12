Ste vedeli, zakaj spada med najbolj zdrava živila?

Med najbolj zdrava živila vsekakor spada tudi ohrovt: je nizkokalorično živilo z bogato vsebnostjo hranilnih snovi, zlasti vitamini C, A in K, pa folatom ter vitaminom B6, vsebuje še kalij, magnezij, mangan, nekaj manj je železa in kalcija. Poleg tega ima antioksidativno, protivnetno in antikancerogeno delovanje ter znižuje holesterol.



Listnati ohrovt je del zdravih zelenih smutijev. FOTO: Guliver/Getty Images

Ohrovt izboljšuje naravno razstrupljanje.

Obstaja več vrst ohrovta, glavnati je podoben zelju, okusni so tudi listnati, kodrolistni in brstični. Vsi so vir hranil, z uživanjem ohrovta tako krepimo imunski sistem, kosti, varujemo vid, blažimo vnetne procese v organizmu, varujemo zdravje srca in ožilja, izboljšujemo prebavo, vendar je listnati, ki ga najpogosteje uporabljamo za pripravo zelenih smutijev, po hranilih bogatejši: v primerjavi z drugimi vrstami vsebuje 6,5-krat več maščobnih kislin omega3, skoraj štirikrat več kalcija, 15-krat več provitamina A, 12-krat več vitamina K in skoraj štirikrat več vitamina C.Ta vitamin najpogosteje povezujemo s citrusi, a ga v resnici vsebuje marsikatero sadje in zelenjava v precej večjih količinah, tudi ohrovt. Vitamin C je močan antioksidant, varuh zdravja celotnega organizma, pomemben je tudi za lepo in zdravo kožo ter zdrave zobe. Znanstveniki z vsega sveta se strinjajo, da hrana, bogata z vitaminom C, izvrstno vpliva na srce in ožilje ter niža tveganje infarkta. Ohrovt pozitivno vpliva tudi na nižanje skupnega holesterola v krvi ter tako ščiti srčno-žilni sistem pred obolenji.Poleg vitamina C ima tudi vitamin K, ki prav tako varuje srce: niža tveganje za aterosklerozo, enega od dejavnikov tveganja za bolezni srca. Nezadosten vnos vitamina K je povezan z večjim tveganjem zlomov. Nikakor ne moremo mimo sinigrina, glukozinata, iz katerega v telesu nastanejo spojine izotiocianati, ki sodelujejo pri regulaciji procesov detoksikacije telesa.Poleg tega v želodcu preprečujejo rast bakterije Helicobacter pylori in njene škodljive učinke na želodčno steno. Omenimo še karotenoide, ki so jih na Harvardu povezali s splošnim občutkom optimizma, ter glukozinolat, ki se odlično bori proti raku, ohrovt bi se moral večkrat znajti na naših krožnikih. Dr.z univerze Columbia ga ne more prehvaliti: »Več ko je ohrovta v naši prehrani, bolj smo zdravi, srečni in privlačni, vse to pa so znaki dobrega delovanja možganov.«