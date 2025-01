Presenečeni boste, kako dolgo v povprečju traja seks

Raziskava, o kateri je govorila dr. Rene Malik, urologinja in pelvična kirurginja, je osvetlila povprečno dolžino spolnega odnosa ter razkrila pomembne razlike v pričakovanjih med moškimi in ženskami. Dr. Malik je na svojem YouTube kanalu predstavila podatke, zbrane iz raziskave, ki je vključevala 500 parov. Raziskava je definirala spolni odnos kot penetracijo, kar pomeni, da so merili čas od začetne penetracije do ejakulacije, brez vključevanja predigre.

Povprečje 5,7 minute

Povprečna intra-ejakulatorna latenca (IELT), kar pomeni čas od penetracije do ejakulacije, je bila v raziskavi 5,7 minute. Ta podatek osvetljuje realno trajanje spolnega odnosa, ki je pogosto precej krajši od pričakovanj. Moški so v raziskavi dejali, da bi bila idealna dolžina spolnega odnosa približno 16 minut. Ženske pa so v eni spletni anketi izrazile željo po povprečno 25 minutah spolnega odnosa.

Dr. Malik je poudarila, da sodobna družba pogosto glorificira dolžino spolnega odnosa, kar lahko povzroči pritisk in negativno vpliva na posameznike, saj so pričakovanja glede trajanja spolnega odnosa pogosto nerealistična. Dodala je, da je pomembno, da pari komunicirajo o svojih pričakovanjih, pa tudi o tem, v čem uživajo.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Ladbible in YouTube