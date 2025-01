Toliko seksa za zdravo srce

Seks prinaša številne koristi za zdravje, še posebej za srce, vendar je pomembno poznati zdravo mero. Ključ je v zmernosti, dvakrat na teden je lahko popoln recept za zdravo srce in dolgo življenje.

Tako pravi znanost

Rezultati ene zadnjih raziskav dokazujejo, da redni spolni odnosi niso samo vir zadovoljstva, temveč so tudi pot do zdravega srca.

Znanstveniki so namreč ugotovili, da so moški, ki seksajo pogosteje, manj nagnjeni k razvoju bolezni tega organa. Kajti med spolnimi igricami srce bije hitreje, izboljšuje se prekrvavitev in zmanjšuje stres, vse to koristi neutrudni črpalki.

Srčne bolezni med drugim nastanejo, ko se maščobne obloge kopičijo na stenah krvnih žil, zožujejo se arterije in oviran je pretok krvi, posledično je povišano tveganje za srčno popuščanje in srčne napade.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Znanstveniki z Univerze Qingdao na Kitajskem so z namenom razumeti povezavo med pogostostjo seksa in zdravjem srca analizirali podatke 17.243 odraslih oseb iz Združenih držav Amerike.

Rezultati so bili presenetljivi: moški, ki so se telesni ljubezni predajali manj kot 12-krat na leto, so imeli večje tveganje za srčne bolezni in prezgodnjo smrt v primerjavi s tistimi, ki so si zanjo vzeli čas približno 103-krat na leto. Pri njih je bilo tveganje za zdravje srca najnižje.

Čeprav bi torej bila idealna količina dvakrat na teden, tudi seks enkrat na teden, 52-krat na leto, prinese pomembne koristi za zdravje.

Motnja kot opozorilo

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bi zmanjšana spolna aktivnost lahko imela za posledico druge težave, kot je erektilna disfunkcija, ki je pogosto prvi znak srčnih težav.

FOTO: Shutterstock

Ta spolna motnja morda opozarja težave s krvnimi žilami, saj so te v penisu majhne in znatneje kot tiste, ki oskrbujejo srce, nagnjene k poškodbam. Ko pride do zmanjšanega pretoka krvi, so težave z erekcijo verjetnejše, kar morda nakazuje na resnejše srčne težave.

Tudi preveč ni dobro

Alexis Missick iz UK Meds poudarja, da seks ni le čustveno doživetje, izjemno koristen je za fizično zdravje, še posebej za srce. Redni spolni odnosi pomagajo pri zmanjšanju visokega krvnega tlaka, ki je glavni dejavnik tveganja za srčni infarkt in možgansko kap.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Med intimnim odnosom se sproščata še hormona sreče, oksitocin in dopamin, ki zmanjšujeta stres.

Vendar strokovnjaki na drugi strani opozarjajo, da preveč seksa, natančneje več kot enkrat na dan, ni zdravju prijazno. Prekomerna spolna aktivnost lahko privede do negativnih učinkov, prav tako kot prekomerna telesna aktivnost, kar zmanjšuje dolgoročne koristi za zdravje.