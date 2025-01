Bil je eden od 1057, ki so v vrsti čakali na seks s porneso: »Nisem mogel verjeti, v kaj sem se podal« (VIDEO)

Decembra se je zvezdnica platforme OnlyFans Lily Phillips lotila podviga, ki se marsikomu zdel neverjeten, v enem dnevu je spala s kar 100 moškimi. A njen dosežek je povsem zasenčila kolegica s platforme Bonnie Blue, ki je pred dnevi v le 12 urah v posteljo povabila neverjetnih 1057 moških.

Ni bilo tako, kot si je predstavljal

Med njimi je bil Ali Walker, ki si lahko večurno stanje v vrsti privoščil, ker je trenutno brez službe. A kot je Walker povedal za britanske medije, je bila izkušnja nekaj povsem drugega kot to, kar si je predstavljal, predvsem pa niti malo prijetna. Ko je vstopil v prostor, je bilo tam že na desetine moških, je opisal začetni šok, od katerega si še vedno in povsem opomogel.

Mnogi so nosili le spodnjice, obraze pa so skrivali za maskami, podobnimi smučarskim, Bonnie je podvig namreč snemala in predvajala na svojem OnlyFans profilu, nihče pa seveda ni želel, da bi ga bližnji prepoznali. »To je bila najbolj nadrealistična izkušnja v mojem življenju, zagotovo. Nisem mogel verjeti, v kaj sem se podal,« je dejal 42-letni Walker, ki je sprva mislil, da se bodo moški z Bonnie srečali posamično in za zaprtimi vrati.

Zamrznil je

»Temu ni bilo tako. V vsakem trenutku je bilo okrog nje 30 do 40 moških, ki so se izmenjavali. Preveč jih je bilo in jaz sem precej sramežljiv. Še nikoli nisem sodeloval niti v trojčku, kar se je dogajalo tam pa je bilo zame absolutno preveč. Ko sem je začel bližat čas, da bi na vrsto prišel jaz, sem zamrznil, nisem mogel biti del tega, zato sem odšel,« je priznal Ali Walker.

Bonnie Blue, njeno pravo ime je Tia Billinger, si sicer kruh služi z nastopanjem v pornografskih filmih, a zadnja leta bistven del njenih prihodkov predstavlja platforma OnlyFans, kjer zasluži dobrih 700.000 evrov na mesec.