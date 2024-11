Pred izbruhom bolezen v nas tli več let

Opozarja, kako pomembno je, da bolezen odkrijemo čim prej, da bo zdravljenje čim bolj učinkovito, odgovarja na vprašanje, zakaj moški redkeje ali celo prepozno pridejo k zdravniku, in starše opominja, da najprej učijo z zgledom. Se po vašem mnenju Slovenke in Slovenci dovolj zavedamo resnosti diabetesa v primerjavi z drugimi boleznimi? Po moji izkušnji večina Slovencev ve, da bolezen lahko povzroči vrsto resnih zapletov, in se je zato tudi bojijo. Vendar se ta večina ne zaveda in tudi nima ustrez­nega znanja, koliko lahko sami naredimo za zdrav način življenja, niti nimajo ustrezne informaci...