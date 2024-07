Zato vas ponoči zbuja mala potreba

Težave z uriniranjem so širok pojem in doletijo tako moške kot ženske, starejše in mlajše. Pri moških so v obliki tanjšega ali prekinjenega curka, kapljanja seča, pogostega uriniranja in občutka nepopolno izpraznjenega mehurja sicer pogostejše kot pri ženskah in največkrat nakazujejo na težave s prostato.