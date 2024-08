Simptomi hude bolezni otrok: starši, ne zanemarite jih!

Sladkorna bolezen po razširjenosti, zapletih in smrtnosti skupaj s srčno žilnimi obolenji in rakom sodi med najhujše kronične nenalezljive bolezni.

In če za sladkorno bolezen tipa 2 velja, da je ob družinski nagnjenosti zanj največji dejavnik tveganja nezdrav življenjski slog, sodi tip 1 med avtoimune bolezni, ki prizadene predvsem otroke in mladostnike.

Natančno število ni znano

Nacionalni inštitut za javno zdravje Slovenije navaja, da natančno število bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 ni znano, ocenjuje pa se, da jo ima od 5 do 10 odstotkov vseh oseb, ki imajo sladkorno bolezen.

Natančno število otrok, ki imajo sladkorno bolezen tipa 1, ni znano. FOTO: Bonninstudio/Shutterstock

Po njihovih podatkih je bilo število oseb s sladkorno boleznijo v Sloveniji v letu 2022 ocenjeno na 145.200 obolelih, kar je 3.400 več kot v letu 2021 in 6.100 več kot v letu 2020.

»V otroštvu in mladostništvu imajo praktično vsi posamezniki, ki imajo sladkorno bolezen, sladkorno bolezen tipa 1. Med otroki in mladostniki vsako leto v Sloveniji na novo zboli približno 80 posameznikov,« so pojasnili.

Zakaj pride do sladkorne bolezni tipa 1

»Glavni dejavnik, ki s stališča stroke najbolj vpliva na njen nastanek, je genetski, čeprav je dejavnikov več in vsi niso znani,« navaja NIJZ.

Zakaj se imunski sistem nenadoma obrne proti lastnemu organizmu in uniči trebušno slinavko, oziroma prekine proizvodnjo inzulina, v medicini kljub vsemu napredku še ni povsem definirano, pravi tudi ustanoviteljica Zavoda Diabetes Darja Lovšin.

Kako bolezen prepoznati?

Sladkorno bolezen tipa 1 pri otroku starši najlažje prepoznajo po hudi žeji in pogostem odvajanju urina.

Inzulin je namreč nekakšen vratar, ki omogoča prehajanje sladkorja iz zaužite hrane v celice, s čimer te dobijo energijo. Ob odsotnosti tega hormona sladkor iz hrane ne more vstopati v celice, temveč kroži po krvnem obtoku.

Redno spremljanje količine sladkorja v krvi je eden ključnih korakov obvladovanja kronične bolezni. FOTO: Shutterstock

Otrok posledično postane utrujen, saj celice nimajo energije, raven sladkorja v krvi pa raste. Če se telo na to ne bi odzvalo, bi gostota krvi postala tolikšna, da po žilah več ne bi mogla teči. K sreči ledvice filtrirajo kri in pri tem izločajo snovi, ki bi sicer lahko škodile organizmu, v tem primeru sladkor.

Ko zaznajo visoko raven tega v krvi, ga začnejo iz telesa odstranjevati z urinom, v katerem je sladkor raztopljen, zato otrok pogosteje in v večjih količinah odvaja seč. Višja, kot je raven sladkorja v krvi, večkrat se pojavi mala potreba, kar običajno vodi v dehidracijo, zato telo potrebuje več vode: otrok je pogosto žejen in pije velike količine tekočine.

Prav tako lahko toži, da ima suha in lepljiva usta ter boleče in suho grlo, zaradi česar več pije in starši ob diabetesu tip 1 pogosto menijo, da je pogostejše odvajanje urina le posledica pogostejšega uživanja tekočine.

Znaki sladkorne bolezni tip 1 so pri dojenčkih še bolj skriti kot pri nekoliko večjih otrocih. FOTO: Gettyimages

Prav povečano uriniranje in žeja sta pogosto prva kazalnika hiperglikemije oziroma povišanega nivoja sladkorja v krvi in diabetesa. Kot druge simptome NIJZ izpostavlja slabo počutje, izčrpanost in zakisanost telesa.

Še težje kot pri nekoliko večjih otrocih, je diabetes tipa 1 prepoznati pri dojenčkih, saj ti ne morejo povedati, da so žejni.

Eden od zgovornih simptomov pri njih je plenični izpuščaj, ki se nikakor ne izboljša ne glede na vse ukrepe, ob katerih bi se moral zaceliti.

Obvladovanje bolezni

Dejstvo je, da za zdaj sladkorna bolezen tipa 1 ni ozdravljiva in so bolniki odvisni od zunanjega inzulina, mlajši v Slovenji praviloma dobijo inzulinske črpalke, ki telesu dovajajo hormon, ki ga organizem ne proizvaja sam.

Pomembno je, da starši ob sumu na sladkorno bolezen tip 1 pri otroku čim prej obiščejo zdravnika. FOTO: Coscaron/Gettyimages

Drugi koraki obvladovanja bolezni so še spremljanje ravni sladkorja v krvi večkrat dnevno, upoštevanje prehranskega načrta, povečanje telesnih aktivnosti, vsekakor pa simptomov, ki morda nakazujejo na sladkorno bolezen tip 1 pri otroku ne zanemarite in ob njih obiščite zdravnika, ki bo postavil diagnozo in določil korake za obvladovanje stanja.