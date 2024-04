Povečajmo prožnost telesa

Prožnost našega telesa se z leti manjša, a manjše gibljivosti ne bi smeli pripisovati le letom, glavni krivec je namreč današnji večinoma sedeči način življenja. Ker veliko časa preživimo sključeni in v neustreznem položaju, denimo za računalnikom, so mišice prsnega koša precej skrčene, ramena in glava pa potegnjeni naprej.

Z razteznimi vajami in predvsem vztrajnostjo bomo spet zlezli na zeleno vajo in tam ostali, v vsakdanjem življenju pa se bodo rezultati kazali kot bolj koordinirano in lahkotno gibanje, lažje opravljanje vsakdanjih nalog, pravilnejša drža, lahkotnejši korak, boljše počutje in konec koncev manj možnosti poškodb.

Dolgotrajno sedenje v službi občasno prekinemo z raztezanjem. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Če mislite, da zjutraj nujno potrebujete kavo, da se prebudite, poskusite z raztezanjem – nekaj preprostih vaj, nekatere lahko naredite kar v postelji, vam bo spremenilo počutje, pomirilo um, optimiziralo delovanje telesa, predvsem boste opazili izboljšave v obsegu gibanja, in naredilo dan. Sčasoma boste opazili tudi izboljšano stabilnost in ravnotežje.

Ko torej odpremo oči, se dvignemo v sedeč položaj, pokrčimo nogi in združimo podplat s podplatom, primemo se za stopala. Vzravnamo hrbtenico, nekajkrat globoko vdihnemo. Komolce naslonimo na kolena in jih potisnemo proti postelji, ob tem nekajkrat zakrožimo z rameni. Nogi stegnemo in se poskušamo s trupom nagniti čim bolj naprej. Ne naprezamo se preveč, položaj mora biti še udoben, in vztrajamo v njem nekaj trenutkov, globoko dihamo. Nagnemo se levo in desno.

Vsako vajo moramo imeti toliko pod nadzorom, da lahko med njo kontrolirano dihamo.

Ležimo na hrbtu z iztegnjenimi nogami. Pokrčimo eno koleno proti prsnemu košu in jo počasi iztegnemo v zrak. Primemo jo pod kolenom in jo potisnemo proti trupu, ponovimo z drugo nogo. Nato naredimo t. i. mačko: smo na vseh štirih, s hrbtom naredimo grbo, zadržimo in se usločimo, pogledamo v strop. Večkrat ponovimo.

Vsaj dvakrat na dan

Kdor je vešč jogijskih položajev, naj jih nekaj vključi v jutranjo rutino, zelo priporočljiv je denimo sklop, imenovan pozdrav soncu, sicer pa ne moremo zgrešiti z vajami, ki smo jih delali pri športni vzgoji v šoli – kroženje z glavo, rokami, boki, gležnji, izpadni korak itd.

Vaja mačji hrbet prebuja hrbtenico. FOTO: Undrey/Getty Images

Vaje za prožnost naj bi privoščili vsaki od glavnih skupin mišic in kit (ramena, prsni koš, vrat, trup, spodnji del hrbta, gležnji) vsaj 2-krat na teden. Dovolj je po 10 minut, druga možnost pa je, da se raztegnemo večkrat skozi dan, denimo ko dolgo sedimo, da nežno in učinkovito prebudimo telo ter ga aktiviramo. Sedemo na rob stola, se odrinemo od mize, držimo se za rob mize in glavo z ravno hrbtenico potisnemo med komolce. Stojimo z nogami v širini ramen, lahko se opremo na stol. Levo nogo pokrčimo in za hrbtom z levo roko primemo stopalo. Stegni sta skupaj, hrbet poravnan. Zadržimo do 20 sekund, ponovimo z drugo nogo.

Z razteznimi vajami in predvsem vztrajnostjo bomo spet zlezli na zeleno vajo.

Ključno seveda je, da poslušamo svoje telo in ne pretiravamo; raztegnemo se do točke napetosti, ne bolečine. Vsako vajo moramo imeti toliko pod nadzorom, da lahko med njo kontrolirano dihamo.